Assunzioni Catania: tutte le offerte di lavoro attive

Assunzioni Catania: nuovi bandi e nuove offerte di lavoro riservate a chi desidera guadagnare rimanendo o tornando a Catania. Ecco tutte le migliori offerte di lavoro.

Assunzioni Catania: molti trascorrono la quarantena alla ricerca dell’offerta di lavoro più conveniente ed adatta ai propri modo di essere, percorso di studi ed esperienza maturata. Questa redazione desidera agevolare la vostra impresa: ecco quali sono le migliori offerte lavorative al momento attive nell’area della città di Catania.

Assunzioni Catania: IKEA

Spicca, tra tutti, l’annuncio dell’azienda svedese IKEA: questa ricercherebbe una figura in grado di ricoprire il ruolo di Communication and Interior Design Manager all’interno della sede di Catania. L’offerta di lavoro (a tempo pieno) è riservata ai laureati in Architettura o Interior Design e con esperienza lavorativa nel settore orientato al design.

Assunzioni Catania: STMicroelectronics

Un altro colosso, stavolta italo-francese, è pronta ad assumere. La STMicroelectronics ricerca un ingegnere pronto a fornire supporto per la simulazione meccanica e lo sviluppo di regole di progettazione per dispositivi e nuove tecnologie di imballaggio.

L’offerta di lavoro è riservata ai candidati con un master in Ingegneria Meccanica, Elettrica o Elettronica e con comprovata esperienza in diversi settori ( per esempio quella, pari ad almeno un anno, nel settore dei semiconduttori e degli imballaggi). Lo specialista assunto presso la sede di Catania svolgerà un impiego a tempo pieno.

Assunzioni Catania: Operatore call center per Amnesty International

Amnesty International, organizzazione non governativa internazionale impegnata nella difesa dei diritti umani, ricerca operatori per i propri call center. I candidati dovranno, in particolare, cercare di reperire nuovi donatori regolari. L’offerta di lavoro è riservata a chiunque dimostrasse ottime doti comunicative e relazionali, oltre che una buona capacità di utilizzo del computer. Si offre un lavoro part-time con compenso composto da una parte fissa ed una variabile.