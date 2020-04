ATM Messina assume autisti, basta la licenza media: requisiti e scadenze

L'ATM di Messina assume nuovi autisti: prorogata la scadenza per il concorso per autisti, basta la licenza media per partecipare. Tutte le info su scadenze, requisiti e modalità di partecipazione.

L’Azienda Trasporti Messina ha indetto un bando di concorso in cui si ricercano 70 autisti. Coloro che verranno selezionati stipuleranno con l’azienda messinese un contratto a tempo determinato di 3 anni. La domanda deve essere compilata online sul sito apposito dell’Amt Messina. Dopo aver mandato la propria candidatura, il sistema genererà nell’area personale del candidato una domanda di partecipazione da stampare e da firmare. Successivamente bisognerà scannerizzare la domanda di partecipazione firmata in formato PDF, corredato da documento d’identità, patente di guida, CQC trasporto persona.

Se il numero di candidati sarà superiore a 100, si procederà con un test di preselezione con domande a risposta multipla di ragionamento logico e verbale. Dopo si potrà passare alla prova pratica di guida. La scadenza per partecipare al concorso è stata prorogata al 20 aprile 2020.

Requisiti indispensabili

essere cittadino italiano o residente in uno degli Stati dell’UE;

per gli stranieri bisogna avere un attestato di conoscenza della lingua italiana di livello C1 del QCER;

avere un’età compresa tra i 21 e i 30 anni;

non avere condanne penali;

non essere stato licenziato dalla Pubblica Amministrazione per motivi disciplinari;

licenzia media o superiore;

patente di guida D con CQC trasporto persona;

aver pagato la quota per partecipare al concorso.

Punti extra chi è in possesso dei seguenti requisiti fino ad un massimo di 40 punti:

essere residente della provincia di Messina (3 punti);

patente di guida DE o superiori (20 punti);

conoscenza certificata di lingue straniere, livello minimo A2 ( 7 punti);

diploma di scuola secondaria superiore (10 punti)

Per ulteriori informazioni si raccomanda di prendere visione del bando di concorso e di