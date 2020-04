Offerte lavoro Catania: posizioni aperte per laureati e diplomati

Trovare un impiego in questo periodo non è affatto semplice. Ma non scoraggiatevi, LiveUnict ha selezionato alcune posizioni aperte per voi.

Offerte lavoro Catania. Riuscire a trovare posizioni adeguate al proprio ruolo non è semplice, specialmente in questo periodo di blocco totale e pesante flessione dell’economia. Nonostante ciò, navigando con attenzione sui siti d’impiego specializzati non è impossibile riuscire a trovare posizioni aperte sia per laureati che per diplomati. Ecco, quindi, alcune offerte lavoro Catania disponibili sul sito Linkedin.it.

Offerte lavoro Catania: Tecnologo all’Osservatorio di Astrofisica

L’Istituto Nazionale di Astrofisica per l’Osservatorio di Catania ha indetto un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo pieno e determinato per la durata di un anno. Requisiti:

Diploma di laurea in Fisica o Astronomia o in Ingegneria conseguito secondo l’ordinamento vigente anteriormente alla riforma di cui al DM n. 509/09 (DL), ovvero le classi delle lauree specialistiche (LS) a cui i suddetti diplomi sono equiparati dal DM 5 maggio 2004;

Dottorato di ricerca ovvero documentata esperienza almeno triennale svolta presso Università o Istituti, organismi o centri di ricerca pubblici e privati, anche stranieri, su temi attinenti anche le competenze specifiche di cui alla successiva lettera;

Documentata esperienza lavorativa di cui almeno un anno continuativo in attività di radiografia muonica mediante utilizzo di rivelatori SiPM e caratterizzazione di rivelatori in laboratorio mediante strumentazione elettro-ottica specializzata.

La domanda di partecipazione deve essere inviata via Pec a inafoacatania@pcert.postecert.it.

Offerte lavoro Catania: Infermiere/a

Si ricerca urgentemente infermiera/e professionale per casa di riposo su turni (mattutini e pomeridiani) con disponibilità immediata. Chi fosse interessato può contattare il numero : 095451858. Richiesta pregressa esperienza nel ruolo.

Offerte lavoro Catania: Addetti/e alla vendita

Gi Group SpA, agenzia per il lavoro, ricerca per azienda leader nel settore della Gdo addetti/e alla vendita. Le risorse devono aver maturato esperienza pregressa nel medesimo ruolo e mansione, svolgendo attività di repartista, addetti al scarico/carico merce, e attività di vendita e buon uso della cassa.

Requisiti:

diploma di Maturità;

pregressa esperienza nel ruolo;

buona volontà;

flessibilità;

disponibilità a lavorare su turni;

buona propensione alla clientela;

capacità di gestione dello stress e problem solving.

Si offre contratto in somministrazione a tempo determinato, per un part time di 24 ore settimanali. Sede di lavoro: Belpasso.