Sant’Agata riabbraccia i suoi fedeli: le foto dell’uscita dalla Cattedrale

Gli scatti dell'uscita di Sant'Agata da piazza Duomo immortalano uno dei momenti più attesi della festa, quello in cui la Patrona di Catania riabbraccia i fedeli e si unisce a loro in giro per le strade della città. Foto di Maria Regina Betti.

Sono i giorni centrali della festa di Sant’Agata, quelli che tanti devoti ogni anno aspettano con fervore e attesa crescente con l’avvicinarsi dell’inizio di febbraio. Nella notte di ieri, in una piazza Duomo gremita di fedeli e semplici cittadini curiosi, il tradizionale spettacolo pirotecnico dei fuochi “da sira o’ tri” hanno “svegliato” la Patrona di Catania.

Il momento successivo della festa è quello che raccontano queste immagini. Uno degli attimi più densi e sentiti dai devoti è la Messa dell’Aurora. L’inizio è previsto di solito per le sei di mattina, quando i fedeli ricevono la benedizione dell’Arcivescovo e possono riabbracciare la Santa prima dell’inizio del giro esterno.

I tempi sono cambiati e rispetto al passato, oltre alle dita tese che cercano di sfiorare almeno il fercolo, nel cuore della Cattedrale ci sono anche tanti smartphone che cercano di immortalare questo momento. Sant’Agata si fa lentamente spazio nel mare bianco di devoti che inonda la Cattedrale, mentre già in centinaia l’aspettano in piazza, seduti vicino al Liotru o già pronti a prendere parte al giro esterno e in attesa sul sagrato della chiesa.

