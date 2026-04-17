Catania continua l’opera di restyling nel cuore della città. Dopo il completamento dei lavori che hanno restituito lucentezza a Palazzo degli Elefanti, sede del Comune, l’attenzione si sposta ora sul lato opposto di piazza Duomo: sono apparse infatti le prime impalcature sulla facciata di Palazzo dei Chierici.
L’edificio sembra prepararsi a un intervento di recupero che dovrebbe preservare la caratteristica bicromia tra il bianco e il grigio scuro, tipica del barocco catanese, al fine di valorizzarlo e dare continuità con i precedenti lavori della sede comunale.