A margine della cerimonia di apertura della Festa di Sant’Agata, il sindaco Enrico Trantino ha ricevuto la visita ufficiale della delegazione della Contrada della Torre di Siena, composta dal Priore Massimo Bianchi e dal Provveditore alla Cultura Luca Bonomi.

L’incontro rappresenta il primo atto del gemellaggio tra la città di Catania e la Contrada della Torre, avviato in occasione del Giubileo Agatino, che celebra i 900 anni della traslazione delle Reliquie di Sant’Agata, e nell’ambito delle celebrazioni per i 500 anni della battaglia di Porta Camollia, evento storico della città di Siena.

Catania e la Contrada della città del Palio, entrambe accomunate dal simbolo dell’elefante, daranno vita a un percorso culturale condiviso, finalizzato alla scoperta, all’approfondimento e alla diffusione delle rispettive tradizioni, culture e dei legami storici che uniscono le due realtà. Di particolare rilievo è la coincidenza che vede il busto reliquiario di Sant’Agata realizzato nel 1376 da un artista senese, Giovanni di Bartolo, a testimonianza di un rapporto culturale che affonda le radici nel Medioevo.