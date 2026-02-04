Nel cuore della festa catanese, tra il fragore dei fuochi e le grida dei devoti, c’è un dettaglio cromatico che scandisce il tempo sacro della celebrazione: i garofani. Questi fiori, scelti per la loro resistenza e bellezza, non sono semplici decorazioni, ma simboli teologici che raccontano la storia del martirio e della gloria della “Santuzza”.

Il Rosa del 4 Febbraio: Il Sangue e la Passione

Durante il cosiddetto “Giro Esterno”, il Fercolo d’argento viene ricoperto da migliaia di garofani rosa. Questo colore non è stato scelto per fini estetici, ma per rappresentare il sangue del martirio.

Il 4 febbraio è il giorno in cui Agata “esce” tra la sua gente ripercorrendo i luoghi della sua sofferenza (il Carcere, la Fornace). Il rosa simboleggia la carne offesa ma orgogliosa, la testimonianza di una fede che ha accettato il sacrificio supremo. È il colore della passione umana che si fonde con la divinità, un omaggio alla forza di una giovane donna che non ha piegato la testa davanti al tiranno Quinziano.

Il Bianco del 5 Febbraio: Purezza e Gloria

Al calare della sera del 5 febbraio, per il “Giro Interno”, l’estetica del Fercolo muta radicalmente: i garofani diventano bianchi. Il bianco rappresenta la purezza verginale di Agata e la sua vittoria definitiva sulla morte.

Se il rosa del giorno precedente raccontava la battaglia, il bianco del 5 febbraio celebra il trionfo e la santità. È il simbolo dell’anima che, purificata dal fuoco del martirio, splende ora nella luce di Dio. In questo giorno, i fiori accompagnano la Santa lungo la salita di via Sangiuliano e nel solenne rientro in Cattedrale, segnando la conclusione del ciclo del sacrificio.

Perché proprio il Garofano?

La scelta del garofano (nome botanico Dianthus, dal greco “fiore di Dio”) risiede in tre caratteristiche fondamentali:

Resistenza: È uno dei pochi fiori in grado di sopportare lo stress meccanico della processione, gli sbalzi di temperatura e la cera fusa che cade dai ceri votivi. Stagionalità: Tradizionalmente disponibile in Sicilia anche nei rigidi giorni di febbraio. Sacralità: Nel folklore cristiano, il garofano è spesso associato alle lacrime di Maria o al sangue di Cristo, rendendolo il candidato naturale per onorare una martire della fede.