Aziende che competono sullo stesso mercato che si siedono allo stesso tavolo per costruire insieme il futuro della città ma anche imprenditori, amministratori pubblici, docenti universitari e studenti che dialogano su strategie condivise. Non è un evento sporadico ma un appuntamento ormai strutturato che da due anni mette in rete il sistema dell’innovazione catanese: è il Tavolo dell’Innovazione, convocato dal Sindaco Enrico Trantino insieme al Rettore dell’Università degli Studi di Catania Enrico Foti.

Partecipanti e rappresentanza del tessuto produttivo

All’incontro hanno partecipato il Vice Sindaco Massimo Pesce, il Presidente del Consiglio Comunale Sebastiano Anastasi, l’Assessore alle Politiche Giovanili Viviana Lombardo, l’Esperto del Sindaco Paolo La Greca e diversi consiglieri comunali. Ampia la rappresentanza del tessuto produttivo e tecnologico del territorio: Free Mind Foundry di Acireale, Le Village, Confindustria Catania, CNA, TIM Innovation Lab, STMicroelectronics, ISOLA Catania, Nict-Nacht, TEDx Catania e Archimede.

Relatori e coordinamento scientifico

Tra i relatori Antonio Perdichizzi (ISOLA Catania), Simone Di Stefano (Nict-Nacht), Antonio Musumeci (TEDx Catania), Ferdinando Anselmi (Archimede), Marita D’Urso (Le Village) e Giovanni Cantarella, CEO di Free Mind Foundry. Hanno coordinato i lavori il professor Rosario Faraci, docente di Economia e Marketing dell’Università di Catania e promotore del Tavolo sin dalla sua ideazione, con la partecipazione in collegamento della professoressa Elita Schillaci e di Francesco Anfuso, Direttore Marketing del Gruppo Arena.

Il ruolo dei giovani e le opportunità occupazionali

Significativa la presenza degli studenti rappresentanti degli istituti superiori del territorio e delle consulte comunale, metropolitana e universitaria. Gli interventi hanno convenuto su un obiettivo condiviso: dimostrare ai giovani che fare impresa a Catania non solo è possibile ma anche conveniente, tenuto conto che al termine del percorso di studi il mercato locale offre opportunità occupazionali qualificate, tanto da richiedere in prospettiva competenze anche da altre aree del Paese.

Strategia digitale e Intelligenza Artificiale

Momento centrale dell’incontro è stata la presentazione della strategia di innovazione digitale del Comune di Catania da parte dell’ingegnere Vincenzo Passanisi, Direttore dei Servizi Informatici comunali, con particolare attenzione alle applicazioni e alle prospettive legate all’intelligenza artificiale nell’amministrazione pubblica locale.

Le dichiarazioni istituzionali

“Il nostro obiettivo è costruire le condizioni affinché i giovani possano scegliere di restare a Catania non per necessità, ma per opportunità“, ha dichiarato il Sindaco Enrico Trantino. “Stiamo lavorando per creare un ecosistema capace di generare lavoro qualificato, attrarre investimenti e valorizzare le competenze che nascono nei nostri territori. Il Tavolo dell’Innovazione rappresenta uno strumento concreto per trasformare questa visione in realtà.”

“L’Università ha il dovere di essere motore di sviluppo del territorio”, ha aggiunto il Rettore Enrico Foti. “Il dialogo costante con le istituzioni e il sistema produttivo è fondamentale per accompagnare i nostri studenti verso il mondo del lavoro e per costruire percorsi formativi sempre più allineati alle esigenze del mercato. Iniziative come il Tavolo dell’Innovazione rafforzano questa sinergia e aprono nuove prospettive per i giovani.”

Prospettive future per il territorio etneo

Il Tavolo dell’Innovazione, che si riunirà nuovamente nelle prossime settimane, si conferma spazio operativo dove competenze pubbliche, private e accademiche si incontrano per costruire un ecosistema favorevole allo sviluppo economico e all’occupazione qualificata, restituendo ai giovani la necessaria fiducia e prospettive concrete di affermarsi nel territorio etneo.