Concorsi pubblici 2020: i bandi in scadenza e in arrivo

Tra i concorsi pubblici 2020 bisogna fare un'importante distinzione tra i bandi attivi e quelli in arrivo. Ecco tutte le info al riguardo per entrambi.

Concorsi pubblici: bandi in scadenza

Un popolare detto siciliano dice che ogni lasciata è persa. Questa frase, usata soprattutto in ambito relazionale, vale anche per il lavoro. Ecco, quindi, tutti i concorsi pubblici 2020 attivi e in scadenza, così da non perdere l’occasione di trovare impiego.

Concorsi pubblici 2020: bando INAIL

Diversi posti a tempo indeterminato come informatici per l’ente nazionale che si occupa di infortuni sul lavoro. Le candidature chiuderanno il 31 gennaio. Inoltre, il piano assunzioni 2020 prevede l’assunzione di 150 ispettori nel corso dell’anno. Indispensabile, in questo caso, il possesso della laurea in Giurisprudenza e in altre discipline assimilate.

Concorso Guardia di Finanza

Tra i concorsi pubblici del 2020, quello della guardia di finanza riguarda l’assunzione di 66 allievi ufficiali, nati tra il 1° gennaio 1998 al 1° gennaio 2003. Il bando di concorso scade il 21 febbraio 2020 e le selezioni consisteranno in una prova scritta e in una orale.

Concorso Aeronautica Militare

Il concorso dell’Aeronautica Militare riguarda soprattutto atleti da inserire in squadra. In particolare, si ricercano 1 atleta sesso maschile nella specialità spada (Scherma); un uomo specialista nella velocità su pista settore corsa-fondo specialità 10.000 m (Pattinaggio a rotelle); 2 atleti di sesso maschile nella specialità concorso completo (Ginnastica artistica); una donna specialista nei 100 m/staffetta 4×100 m (Atletica leggera); 1 atleta, sesso femminile, nella specialità 200 m (Atletica leggera); 1 atleta sesso femminile nella specialità slalom k1 (Canoa). Il termine ultimo per la scadenza è fissato per il 3 febbraio 2020.

Concorsi pubblici 2020: Ministero della Difesa

Il Ministero della Difesa ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione di 397 posti per accedere alle Forze Armate come Allievi Ufficiali. Il bando riguarderà, in particolare, Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri e si rivolge a persone che abbiano compiuto tra i 17 anni e non ne abbiano compiuti 22 al 31 gennaio 2020.

Concorsi pubblici 2020: i bandi in arrivo

Concorso Esercito

Tra i concorsi pubblici 2020 attivi, molti riguardano le forze armate. In particolare, l’esercito ricerca circa 7mila nuove reclute da assumere tramite diverse finestre attive nel corso dell’anno. In questo caso, la prima finestra attiva sarà aperta dal 24 febbraio al 24 marzo. A questa ne seguiranno altre due: dal 19 maggio al 17 giugno, e la terza dal 2 settembre all’1 ottobre 2020.

Concorsi scuola

Con i concorsi scuola previste assunzioni per circa 70 mila insegnanti, un numero altissimo che sarà tuttavia diviso in diversi concorsi. In particolare, nel corso dell’anno verranno pubblicati concorsi scuola riguardanti docenti con esperienza (concorso scuola straordinario), docenti senza esperienza (concorso scuola ordinario), docenti della scuola primaria e dell’infanzia e docenti di religione. I primi bandi, inerenti soprattutto i primi due concorsi, si attendono per il mese di febbraio.

Concorso Inps

Uno dei concorsi pubblici 2020 più attesi è il concorso Inps, che riguarderà in teoria circa 2000 figure professionali. Il bando non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, tuttavia circolano già numerose informazioni al riguardo. Tra quest’ultime, le news più rilevanti riguardano soprattutto figure ricercate e prove del bando.

Concorsi Agenzia delle Entrate

Circa 2000 assunzioni anche per le Agenzie delle Entrate, spalmate, tuttavia, nel triennio 2020-2022 attraverso una serie di concorsi pubblici, il primo dei quali nel 2020. Il bando non è ancora stato pubblicato, tuttavia si conoscono già alcune delle tipologie di professionisti che verranno assunte.

Concorso Cancellieri Esperti

Infine, il più recente dei concorsi pubblici 2020 riguarda un concorso per Cancellieri Esperti presso il Ministero della Giustizia. Si tratta di un’occasione particolarmente interessante, perché sono previste assunzioni per circa 2000 cancellieri su tutto il territorio nazionale. Inoltre, a rendere più rilevante la portata del concorso, si tratterà di un bando aperto anche ai diplomati.