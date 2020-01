Concorsi Agenzia delle Entrate: in arrivo 5 bandi

Concorsi per l'Agenzia delle Entrate: attesi 5 bandi pubblici per la selezione di diverse figure. Tutte le informazioni utili.

Concorsi pubblici in arrivo anche all’Agenzia delle Entrate. Nel triennio 2020-22 si attende infatti la pubblicazione di ben 5 bandi che daranno lavoro a oltre 2.600 persone.

Circa 2.300 posti saranno riservati per il livello impiegatizio e 300 invece per le figure dirigenziali. In particolare relativamente ai profili non dirigenziali, saranno richieste figure come economisti, giuristi, statistici, ingegneri, geometri, architetti. I candidati saranno impiegati con contratto a tempo indeterminato presso le varie sedi dell’Agenzia delle Entrate presenti in Italia.

Delle assunzioni previste dai concorsi Agenzia delle Entrate, ben 500 dovrebbero avvenire già da quest’anno, a seguito di un concorso che potrebbe essere bandito nei prossimi mesi come previsto dal Decreto fiscale. La quota di 2.600 nuove assunzioni riguarda quelle già autorizzate dalla normativa vigente, ma non si può escludere un aumento dei posti disponibili, anche perché l’Agenzia ha certamente carenza di particolari figure professionali.

Altri concorsi pubblici in uscita

Tanta attesa non solo per i Concorsi dell’Agenzia delle Entate. Di tanti altri bandi si attende infatti con ansia l’uscita del bando in gazzetta. Tra i concorsi pubblici più attrattivi c’è sicuramente il Concorso scuola, o meglio i concorsi docenti, ordinario e straordinario, per i quali la legge ha già dettato i requisiti d’accesso. Altrettanto atteso è il Concorso Inps, che fa gola a molti. Diversi saranno probabilmente i requisiti richiesti, primo fra tutti quello della laurea.

Stando alle dichiarazioni di Tridico, il bando di concorso Inps 2020 non soltanto vedrà a luce tra poche settimane, ma riguarderà anche un numero consistente di posizioni aperte. “Circa 3500 operatori – ha dichiarato il presidente Inps– sono stati già assunti a luglio presso gli uffici Inps, mentre 2000 verranno assunti prossimamente grazie al concorso che sarà bandito tra poche settimane”. I posti disponibili sarebbero 1869, numeri che potrebbero, tuttavia, subire un incremento grazie alla nuova legge di Bilancio del 2020.

