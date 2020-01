Concorso Inps 2020: pubblicazione bando in arrivo

Concorso Inps 2020: il bando potrebbe essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale nelle prossime settimane. Quello che c'è da sapere su uno dei concorsi più attesi.

È arrivata dal presidente Pasquale Tridico la conferma che il bando di concorso Inps 2020 sarà al più presto inserito nella Gazzetta Ufficiale. In occasione del convegno di Acli a Napoli il presidente dell’ente di previdenza sociale ha comunicato che il nuovo piano di assunzioni, ventilato già a luglio, avrà presto il via. Prima che il bando sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, tuttavia, saranno necessarie ancora alcune settimane.

Concorso Inps 2020: quando il bando?

Stando alle dichiarazioni di Tridico, il bando di concorso Inps 2020 non soltanto vedrà a luce tra poche settimane, ma riguarderà anche un numero consistente di posizioni aperte. “Circa 3500 operatori – ha dichiarato il presidente Inps– sono stati già assunti a luglio presso gli uffici Inps, mentre 2000 verranno assunti prossimamente grazie al concorso che sarà bandito tra poche settimane”.

I posti disponibili sarebbero 1869, numeri che potrebbero, tuttavia, subire un incremento grazie alla nuova legge di Bilancio del 2020. Le nuove assunzioni si sono rese necessarie, tra le altre cose, anche per l’aumento del numero dei pensionamenti dovuti a Quota 100.

Concorso Inps 2020: bando rivolto ai laureati

Il bando di concorso, tuttavia, riguarderà soltanto i laureati, mentre difficilmente si ipotizza un’apertura anche a candidati con il solo diploma di maturità. Non è escluso, inoltre, che il concorso Inps 2020 possa essere indirizzato all’assunzione di consulenti sociali e di protezione, considerate le nuove forme di assistenza sociale, come il Reddito di Cittadinanza e altri.

L’intento, infine, è anche quello di portare la Pubblica Amministrazione verso il futuro, incoraggiando la digitalizzazione e favorendo uno svecchiamento delle figure professionali.

Concorso Inps 2020: come prepararsi

Sebbene il bando non sia ancora disponibile, non è mai troppo tardi comunque cominciare a studiare e a prepararsi, così da poter essere in grado di superare l’esame con successo. Considerando che di certo il numero di candidati sarà altissimo, la selezione potrebbe prevedere prova preselettiva, che verificherà le capacità logiche.

Inoltre saranno presenti anche quesiti di inglese e di informatica e sarebbe una buona idea, quindi, ripassare ed esercitarsi anche in queste due discipline. Per chi non volesse aspettare la pubblicazione del bando di concorso Inps 2020 e volesse già cominciare a studiare, sul mercato sono presenti numerosi manuali e quiz specializzati e volti al superamento dei concorsi pubblici.