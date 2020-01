Concorso scuola straordinario: info, requisiti e prove

Concorso scuola straordinario: si attende la pubblicazione dei bandi per il concorso scuola 2020. Tutte le informazioni su info, requisiti e prove.

Concorso scuola straordinario

Concorso scuola straordinario in arrivo: dovrebbe essere pubblicato entro la fine di febbraio 2020 il bando concorso scuola tanto atteso dagli aspiranti insegnanti. Sembra confermato l’incontro con i sindacati il 22 gennaio 2020: si discuteranno le modalità di reclutamento delle nuove leve. Tra tutti i bandi, quello straordinario dovrebbe essere il più rapido nelle prove e nelle successive assunzioni. Vediamo come funziona.

Concorso scuola straordinario: chi può candidarsi

Potranno partecipare a questo bando di concorso tutti i candidati con tre anni di servizio tra il 2008/2009 e il 2019/2020. Tra gli altri requisiti, è necessario un titolo di studio che possa essere valido accedere alla classe di concorso e che almeno un anno di servizio sia stato svolto per il tipo di posto per il quale si concorre. Si ricorda inoltre che per accedere ai posti riservati al sostegno sarà necessaria una specifica abilitazione e che per gli insegnanti teorico-pratici (ITP) il diploma funge da titolo d’accesso.

Concorso scuola straordinario: come preparasi alle prove

La procedura semplificata, riservata al bando straordinario, permette agli aspiranti insegnanti di prendere parte a un iter di selezione più snello. Innanzitutto bisognerà cimentarsi con una prova computer based, che si supererà solamente ottenendo un punteggio di 7 su un totale di 10. Chi non otterrà il punteggio minimo sarà escluso. Seguirà una seconda fase: verranno stilate le graduatorie sulla base dei risultati ottenuti nella prova e dei titoli di ognuno dei candidati. Chi resterà fuori dal numero di posti a disposizione, ma sarà comunque considerato “idoneo” potrà comunque ottenere l’abilitazione. Per coloro che rientreranno in graduatoria, ci sarà infine un’ultima tappa. Previsto, infatti, è un anno di prova presso un istituto scolastico dove il docente dovrà affrontare un periodo di formazione direttamente sul campo. Alla fine di questo periodo, ci sarà un’ultima prova: l’insegnante dovrà affrontare una prova orale, che sarà valutata da una commissione composta da componenti interni ed esterni.

Per informazioni ancora più dettagliate, si consiglia di attendere la pubblicazione del bando e seguire tutti gli aggiornamenti del Miur.