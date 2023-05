Eventi astronomici giugno 2023: tra Solstizio d’Estate e Luna Nuova

Eventi astronomici giugno 2023: sarà un cielo ricco di fenomeni celesti da non perdere, quello del mese di giugno. Ecco quali sono i più interessanti, con le date da segnare sul calendario.

Eventi astronomici giugno 2023: la stagione estiva è alle porte e il mese di giugno è pronto ad offrire interessanti fenomeni di astronomia da non perdere per gli appassionati del settore e per i cuoriosi, attraverso l’uso di un telescopio o, semplicemente, volgendo lo sguardo verso il cielo. Ecco quali sono gli eventi astronomici più interessanti del mese di giugno, con le date da segnare sul calendario.

Eventi astronomici giugno 2023: Pioggia di stelle cadenti

Il mese di giugno inizia con uno spettacolo da non perdere, ovvero la pioggia di stelle cadenti. Le Omega Scorpidi sono meteore solitamente lente e poco luminose ma nella notte tra il 3 e il 4 giugno raggiungeranno il loro picco aumentando notevolmente la loro velocità. Nella stessa notte, ampio spazio per i desideri anche con le Tau Erculidi che potrebbero stagliarsi all’orizzonte.

Eventi astronomici giugno 2023: Plenilunio delle Fragole

Spazio anche per la Luna Piena nei primi giorni di giugno. La data da segnare sul calendario è quella del 4 giugno, alle ore 5:42. Il satellite sarà più vicino alla Terra rispetto al mese di maggio ma non si tratterà di una vicinanza tale da parlare di Superluna.

Eventi astronomici 2023: La congiunzione Luna-Giove

Giove incontrerà la Luna nella costellazione Ariete il 14 giugno alle 8:33, ora italiana. I due corpi saranno distanti di 1°30′ e sarà possibile osservarli con un binocolo o ad occhio nudo, facendo particolare attenzione.

Luna e Mercurio

Giove non è l’unico pianeta con cui si “incontrerà” la Luna. Il 16 giugno alle ore 22:40, ora italiana, il satellite danzerà, infatti, con Mercurio nella costellazione del Toro. Anche questo evento potrà essere visibile ad occhio nudo.

La Luna Nuova

Il 18 giugno alle ore 6:37, ora italiana, sarà il turno della Luna Nuova. Il satellite si troverà in mezzo tra la Terra e il Sole, cosicché il lato illuminato sarà rivolto verso la stella.

Solstizio d’Estate

Un momento tanto atteso, che segna ufficialmente l’inizio della stagione estiva, è il Solstizio d’Estate. L’evento si verificherà il 21 giugno alle 16:58, ora italiana. Sarà il giorno più lungo dell’anno nell’emisfero settentrionale e il più breve in quello meridionale.