L’evento principale del mese arriverà il 18 settembre, quando sarà possibile ammirare una spettacolare Superluna. Questo fenomeno si verifica quando la Luna piena coincide con il perigeo, cioè il punto dell’orbita ellittica della Luna in cui si trova più vicina alla Terra. A causa della ridotta distanza, la Luna appare più grande e più brillante del solito, creando una vista straordinaria nel cielo notturno.

La Superluna del 18 settembre promette di essere particolarmente luminosa e sarà un’occasione imperdibile per tutti, dagli appassionati di astronomia ai semplici curiosi. In aggiunta, lo stesso giorno ci sarà anche un’eclissi parziale, ma sarà piuttosto difficile da osservare. Il fenomeno raggiungerà il suo picco prima dell’alba e oscurerà solo una piccola porzione del disco lunare, rendendo la visione complicata.

Settembre 2024 si concluderà con l’ultimo quarto di luna, previsto per il 24 del mese. In questa fase, sarà visibile soltanto metà della Luna, con la porzione illuminata opposta a quella del primo quarto. Questo segna il passaggio della Luna dalla fase calante a quella nuova, concludendo così il ciclo lunare.

In sintesi, settembre sarà un mese ricco di eventi celesti da non perdere, con la Superluna del 18 settembre in cima alla lista. Chi spera di osservarla nel migliore dei modi dovrà augurarsi un cielo limpido e, per un’esperienza ottimale, si consiglia di scegliere una posizione lontana dalle luci della città e possibilmente sopraelevata, come una collina. Prepariamoci dunque a godere di questo spettacolo celeste e buona visione della Superluna a tutti!