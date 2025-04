Il mese di aprile si prospetta difficile per i viaggiatori italiani, con una serie di scioperi dei trasporti che interesseranno i settori ferroviari, aeroportuali e marittimi: di seguito le date, gli orari e come richiedere gli eventuali rimborsi.

Le date degli scioperi

La prima protesta avverrà il 9 aprile, quando il sindacato Cub Trasporti ha proclamato uno sciopero di 4 ore (dalle 10.30 alle 14.30) nel settore aeroportuale. Anche gli assistenti di volo di EasyJet e il personale degli aeroporti di Linate e Malpensa incroceranno le braccia nello stesso giorno, contribuendo a generare disagi nelle principali città italiane.

Il 11 aprile, inoltre, è previsto uno sciopero di 24 ore nel trasporto ferroviario, riguardante sia i treni passeggeri che quelli merci. La protesta è stata indetta dai sindacati Usb, Orsa e altre sigle, con fermo dalle 2 di venerdì fino alle 3 di sabato.

In seguito, il 13 e 14 aprile, i lavoratori marittimi parteciperanno a un altro sciopero che interesserà le navi, proclamato dal sindacato UGL Mare e Porti, con fermo dalle 20 del 13 aprile alle 19.59 del 14 aprile. Le motivazioni sono legate a problematiche sul rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) e sulla gestione della stabilizzazione del personale.

Come funzionano i rimborsi in caso di sciopero

Con l’avvicinarsi degli scioperi previsti, molti viaggiatori si chiedono come procedere in caso di cancellazioni o ritardi. Se un treno viene cancellato o subisce un ritardo significativo, i passeggeri possono chiedere il rimborso.

I viaggiatori che vogliono rinunciare al viaggio possono farlo, ricevendo il rimborso completo, con le seguenti condizioni: fino all’orario di partenza del treno per i treni Intercity e Frecce, e fino alle 24:00 del giorno precedente lo sciopero per i treni Regionali. In alternativa, possono riprogrammare il viaggio, a condizione che ci siano posti disponibili.

Come richiedere i rimborsi dei treni

I rimborsi possono essere richiesti in vari modi. I viaggiatori con biglietti ticketless possono richiedere il rimborso online tramite il webform disponibile sul sito di Trenitalia. È anche possibile fare richiesta direttamente presso le biglietterie, telefonando al Call Center per i biglietti acquistati online, tramite l’App o presso il Call Center stesso. Per i passeggeri delle Frecce e degli Intercity, è inoltre disponibile il nuovo sistema Smart Refund, che consente di ottenere un rimborso istantaneo per i biglietti non utilizzati.