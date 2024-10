È stato scoperto un nuovo pianeta che orbita attorno alla stella TIC 393818343, una stella simile al Sole distante circa 300 anni luce dalla Terra. La scoperta si deve a un gruppo di astrofili italiani, tra cui Giuseppe Conzo e Mara Moriconi del Gruppo Astrofili Palidoro, in collaborazione con altri astrofili e astronomi americani. Solo quattro mesi fa, lo stesso team aveva individuato un gigante gassoso simile a Giove orbitare attorno alla stessa stella.

Un pianeta simile a Nettuno

Il nuovo pianeta, che è simile a Nettuno, è molto più vicino alla sua stella rispetto al primo pianeta scoperto. Si trova a una distanza di circa 2,05 volte inferiore rispetto al gigante gassoso e completa un’orbita in soli 7,85 giorni. Questo significa che si muove rapidamente intorno alla sua stella, impiegando meno di una settimana per fare un giro completo. Il pianeta è stato identificato grazie a tecniche avanzate, come la fotometria di transito, che misura le variazioni di luminosità di una stella quando un pianeta passa di fronte ad essa.

Un sistema multi-planetario

La scoperta del secondo pianeta conferma che TIC 393818343 è un sistema multi-planetario, il che rende questo sistema particolarmente interessante per futuri studi. La possibilità di trovare altri pianeti o caratteristiche insolite attira l’attenzione degli astrofili e degli astronomi professionisti, che ora hanno l’opportunità di studiare ulteriormente questo complesso sistema stellare.

Collaborazione tra astrofili e astronomi

La scoperta è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra appassionati e professionisti, dimostrando ancora una volta l’importanza del lavoro congiunto tra astrofili e astronomi. L’entusiasmo per questa nuova scoperta è palpabile, con gli scopritori che sottolineano come la presenza di un secondo pianeta nel sistema aprirà nuove strade di ricerca. Questa scoperta potrebbe infatti rivelare ulteriori segreti sui pianeti che orbitano intorno a stelle lontane come TIC 393818343.