Eventi astronomici dicembre 2023: tra solstizio e Luna piena

Eventi astronomici dicembre 2023: ecco quali sono gli spettacoli celesti più interessati dell'ultimo mese dell'anno.

Eventi astronomici dicembre 2023: sono diverse le date da segnare sul calendario dell’ultimo mese dell’anno per gli appassionati di astronomia e per i curiosi che vogliono godersi gli spettacoli che offrono i corpi celesti. Ecco quali sono i più interessanti.

Eventi astronomici dicembre 2023: la Luna nuova

Il 13 dicembre, alle 00:32, ora italiana, ci sarà la Luna nuova. Il Satellite si troverà tra la Terra ed il Sole. Il lato illuminato sarà rivolto verso la stella e sarà un’occasione da non perdere per le osservazioni.

Eventi astronomici dicembre 2023: il picco delle Geminidi

Lo sciame meteorico delle Geminidi raggiungerà il suo picco il 14 dicembre, intorno alle 22:00, ora locale. Tuttavia, sarà attivo già dal 4 dicembre fino al 17. Anche in questo caso, ottima opportunità per delle osservazioni ma dipenderà anche dalle condizioni del meteo. Si potranno vedere fino a 150 meteore all’ora.

Eventi astonomici dicembre 2023: il solstizio d’inverno

La stagione invernale è alle porte e inizierà ufficialmente il 22 di dicembre, giorno in cui si verificherè il solstizio d’inverno. Quest’anno, l’evento si verificherà alle ore 03:28 italiane.

Congiunzione tra Luna e Giove

Il solstizio di dicembre non sarà l’unico evento astronomico di giorno 22. Ad esso, infatti, si affianca anche la congiunzione tra la Luna e Giove. La distanza tra i due corpi celesti sarà di 2°36′. Per poterli osservare, si consiglia l’utilizzo di un binocolo ma anche ad occhio nudo sarà possibile individuarli.

Picco dello sciame meteorico delle Ursidi

Nel mese di dicembre non ci sarà soltanto il picco dello sciame meteorico delle Geminidi ma toccherà anche alle Ursidi. In questo caso, la data da segnare è quella del 23 dicembre. Lo sciame sarà attivo già dal 17 dicembre e durerà fino al 26.

La Luna piena

Il 27 dicembre toccherà alla ultima Luna piena dell’anno che prende il nome di Luna Piena Fredda. L’evento si verificherà all’ 01:33, ora italiana, quando il satellite si troverà nella costellazione dell’Auriga. La sua durata sarà solo di qualche secondo ma il disco lunare sembrerà pieno sia la notte prima che quella dopo l’evento.