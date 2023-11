Una corsa al passato: Catania inaugura il suo museo di auto storiche

A Catania apre le porte al pubblico un'esposizione davvero speciale per gli amanti dell'automobilismo d'epoca.

La Fondazione Etica e Valori Marilù Tregua inaugura presso la sua sede in Via Acireale 3F a Catania un piccolo museo di auto storiche, un’iniziativa finalizzata alla conservazione del fugace patrimonio in dinamica evoluzione del mondo dell’automobile.

Saranno esposte 25 vetture storiche, certificate dall’Asi, Automotoclub storico italiano e munite di Crs, il Certificato di rilevanza storica, sullo sfondo un’affascinate collezione di seimila volumi di Diritto e una serie di posters didascalici illustranti le vicende più salienti degli anni di produzione delle automobili esposte.

Il museo è gratuitamente aperto al pubblico e questo non è che l’inizio: l’Istituzione catanese infatti si propone di espandere l’area espositiva, attualmente di circa 250/300 mq, per fare spazio ad altri veicoli attualmente in fase di restauro per deliziare ancor di più gli occhi degli appassionati.

L’inaugurazione si terrà sabato 9 dicembre alle 10:30 presso la sede della fondazione, un’occasione imperdibile per i nostalgici amanti del mondo automobilistico.