Concorsi pubblici, arriva l’app per iscriversi: come funziona

Concorsi pubblici: è imminente il lancio dell'app per facilitarne l'iscrizione e consultare in maniera più semplice i bandi.

Concorsi pubblici: lancio imminente per l’app che faciliterà l’iscrizione ai concorsi, con pochi click sullo smartphone. In questo modo, sarà più semplice per gli utenti individuare le opportunità lavorative disponibili in base alla posizione ricercata.

“L’app aiuterà a cogliere in modo semplice le opportunità offerte dalle amministrazioni centrali e locali — ha dichiarato il Ministro della Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo —, che potranno selezionare le migliori professionalità per offrire servizi efficienti a cittadini e imprese”.

L’ obiettivo è, inoltre, quello di attirare soprattutto i giovani talentuosi e, al contempo, sfruttare la notevole diminuzione dei tempi delle procedure concorsuali negli ultimi mesi. Grazie all’impulso del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il tempo medio delle procedure è sceso da un tempo medio di 789 giorni a soli 169. È stata, infatti, emessa una direttiva che che stabilisce un limite massimo di sei mesi.

Concorsi pubblici: quando esce l’app

Il lancio dell’applicazione è previsto per dicembre, con la prima versione. Una volta effettuato il download, gli utenti potranno avere la possibilità di visualizzare tutti i dettagli dei bandi ricercati, suddivisi per regione e provincia.

App concorsi pubblici: come funziona la ricerca

L’ app possiede un motore di ricerca integrato che permette agli utenti di filtrare le offerte in base alle proprie esigenze, specificando, ad esempio, categorie, aree geografiche, stato del concorso, periodo di pubblicazione e trattamento economico.

Concorsi pubblici: come candidarsi con l’app

Una volta scaricata l’applicazione, agli utenti verrà data la possibilità di scegliere 2 modalità d’accesso: accedere come ospite o come utente registrato. Per entrare nell’area dedicata, è necessario accedere con SPID, carta d’identità elettronica, carta nazionale dei servizi o l’identità digitale elDAS.

Nell’area personale, gli utenti potranno trovare le offerte di lavoro e consultare tutte le informazioni che sono contenute all’interno dei bandi. Si potrà, inoltre, attivare l’opzione per ricevere notifiche relative al concorso, come avvisi sui risultati delle prove o sulle convocazioni.