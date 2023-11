Eventi Catania e dintorni: cosa fare nel weekend tra sagre, film e libri

Eventi Catania: di seguito alcuni interessanti eventi che si svolgeranno questo weekend nel territorio.

Eventi Catania: sagra della Cassatella di Agita

A partire dalle ore 18:00 di oggi, 17 novembre, avrà ufficialmente inizio l’edizione 2023 della Sagra della Cassatella di Agira. Il paese della provincia di Enna ospiterà tutti i golosi per celebrare – con stand dedicati, musica e folklore – il famoso ed osannato dolce di pastafrolla dalle origini antiche, la cui ricetta viene tramandata di generazione in generazione. Termine ultimo per assaggiare queste prelibatezze il prossimo 19 novembre.

I film al cinema

Di seguito, la varia programmazione dei film per questo weekend: ecco alcuni dei titoli cinematografici più interessanti.

“ C’è ancora domani “: film drammatico che vede l’apprezzatissimo esordio registico di Paola Cortellesi, pronta a raccontare le condizioni delle donne nella Roma del Secondo Dopoguerra. Con Valerio Mastandrea ed Emanuela Fanelli.

“: film drammatico che vede l’apprezzatissimo esordio registico di Paola Cortellesi, pronta a raccontare le condizioni delle donne nella Roma del Secondo Dopoguerra. Con Valerio Mastandrea ed Emanuela Fanelli. “ Comandante “: Pierfrancesco Favino – qui nei panni del comandante di sommergibili della Regia Marina, Salvatore Todaro – si riconferma come uno dei migliori attori presenti in Italia, al momento. Un lungometraggio sull’onore militare e sull’onore umano. Edoardo De Angelis alla regia.

“: Pierfrancesco Favino – qui nei panni del comandante di sommergibili della Regia Marina, Salvatore Todaro – si riconferma come uno dei migliori attori presenti in Italia, al momento. Un lungometraggio sull’onore militare e sull’onore umano. Edoardo De Angelis alla regia. “ Anatomia di una caduta “: quest’opera della regista francese Justine Triet percorre l’inquietante storia di doppie verità tra una coppia, marito e moglie, ed il loro bambino. Da guardare col fiato sospeso.

“: quest’opera della regista francese Justine Triet percorre l’inquietante storia di doppie verità tra una coppia, marito e moglie, ed il loro bambino. Da guardare col fiato sospeso. “ Hunger Games – La Ballata dell’Usignolo e del Serpente “: prequel dell’acclamata trilogia fantasy, scritta dalla penna dell’autrice Suzanne Collins, questo lungometraggio racconta il viaggio di Coriolanus Snow, erede di una casata caduta in disgrazia nel dopoguerra di Capitol City.

“: prequel dell’acclamata trilogia fantasy, scritta dalla penna dell’autrice Suzanne Collins, questo lungometraggio racconta il viaggio di Coriolanus Snow, erede di una casata caduta in disgrazia nel dopoguerra di Capitol City. “The Marvels“: i cinecomics tornano in sala con questa proiezione – con protagonisti Brie Larson e Samuel Jackson – in cui un improbabile trio di supereroine deve unire le forze per salvare l’Universo. L’attesa per la scena post-credit è obbligatoria anche in questo caso.

Eventi Catania: l’evento Eubook

L’Archeoclub d’Italia “Mario Di Benedetto” di Licodia Eubea è impegnato da oltre quarant’anni, attraverso l’attività dei numerosi soci, nella salvaguardia, valorizzazione e conoscenza del patrimonio culturale locale.

Dal 16 al 19 novembre 2023, la seconda edizione di Eubook, evento dalla durata di quattro giorni dedicati all’editoria e ai libri siciliani, così come agli scrittori e ai poeti dell’Isola. Altra protagonista dell’evento sarà certamente anche la suggestiva Chiesa di San Benedetto e Santa Chiara, spazi che verranno arredati con tavoli e sedie al fine di unire l’amore per il libro e la lettura con la possibilità di usufruire di food e drink (come thé e tisane) strettamente legati alla tradizione del luogo.

Una novità di questa edizione sarà la “Fiera del Libro”, resa possibile grazie alla collaborazione della “Libreria Orlando di Gela – Sicilianitudine Spazio Culturale”, in cui si darà possibilità al pubblico di acquistare novità librarie e di avere un’ampia scelta di racconti, narrativa, saggi e studi legati alla letteratura e alla cultura siciliana.