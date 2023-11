Catania, lavori in Tangenziale e A19: giorni e orari

Anas Sicilia definisce i prossimi lavori che verranno effettuati lungo alcuni importanti tratti stradali catanesi, come A19 e Tangenziale.

A partire da lunedì 20 novembre, avranno inizio gli interventi di installazione di nuove barriere spartitraffico lungo l’Autostrada A18dir, il raccordo verso il centro urbano di Catania, e in quei tratti della Tangenziale Ovest ancora sprovvisti di barriere. Questo l’annuncio riportato, nella giornata di ieri, da ANAS Sicilia ovvero la società incaricata della gestione dei tratti stradali menzionati riguardo i lavori in Tangenziale.

I lavori di installazione lungo l’Autostrada A18dir saranno suddivisi in due lotti: dall’Autostrada alla galleria Canalicchio, fino a via Vincenzo Giuffrida: tale operazione avrà una durata totale di 6 mesi. Per quanto riguarda, invece, il tratto inerente alla Tangenziale, saranno eseguiti tre interventi che interesseranno gli svincoli “Asse dei Servizi“, “A19 – Zia Lisa” e “San Giorgio” per una durata complessiva pari a 9 mesi.

Una delle caratteristiche più performanti delle nuove barriere di sicurezza di prossima installazione riguarda, indubbiamente, il ridotto spostamento massimo delle stesse, anche in caso di impatto con un mezzo pesante da ben 38 tonnellate.

In tutti i casi, al fine di ridurre al massimo i disagi per gli utenti, durante i lavori saranno comunque garantite due corsie per senso di marcia, seppur con divieto di sorpasso e limite di 40 km/h.