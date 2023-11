Sicilia, giovane trovato morto in casa: aperta indagine

Un giovane è stato trovato senza vita in casa in Sicilia: si indaga sulla vicenda, senza escludere nessuna pista.

I fatti si sono svolti a Palermo, in corso Finocchiaro Aprile, dove nelle scorse ore è stato trovato il corpo senza vita di un giovane all’interno della propria casa. Sulla vicenda è stata aperta un’indagine e non si esclude nessuna pista.

Secondo quanto ricostruito, la morte del giovane risalirebbe ad alcuni giorni precedenti. Tuttavia, non si conoscono ancora le cause del decesso del ragazzo. Sul luogo sono intervenuti il medico legale e gli agenti della Polizia. Al lavoro la Scientifica per cercare di comprendere la dinamica dei fatti.

Secondo una prima ipotesi, il decesso potrebbe essere stato causato da un malore improvviso, ma non si esclude la pista del suicidio. Per maggiori dettagli bisognerà attendere i risultati degli esami effettuati sul giovane.