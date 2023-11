Terremoto in Sicilia: tre scosse a largo delle coste dell’Isola

Terremoto in Sicilia: tre scosse sono state registrate a largo delle coste siciliane nelle scorse ore. Tutti i dettagli in merito.

Terremoto in Sicilia: nel corso della giornata di ieri si sono verificate tre scosse di terremoto a largo delle coste siciliane. In particolare, la zona interessata è stata la costa nord orientale siciliana, vale a dire la costa del Messinese nei pressi delle Isole Eolie.

Le tre scosse di terremoto sono avvenute tutte a pochi minuti di distanza l’una dall’altra, e ben due di queste hanno superato la magnitudo 2. Infatti, la prima è avvenuta alle 19:10 e ha avuto una magnitudo pari a 2, la seconda è stata la più forte. A circa un minuto di distanza dall’altra, la scossa ha raggiunto la magnitudo 2.2, mentre l’ultima è stata la meno forte. Quest’ultima si è verificata alle ore 19:20 e ha avuto una magnitudo pari a 1.4. Infine, per quanto riguarda la profondità, in tutti i casi ci si è aggirati intorno ai 7-8 km. Considerata la lieve entità delle scosse, non si registrano danni a persone o cose.