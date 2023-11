Sciopero 17 novembre, disservizi per scuola e trasporti: chi aderisce

Sciopero 17 novembre: ecco gli Enti e sindacati coinvolti e i disservizi possibili nel trasporto e non solo.

Sciopero 17 novembre: il Miur ha comunicato, attraverso un comunicato stampa, i nomi dei sindacati coinvolti. Tra i nomi figurano CGIL, UIL, SISA, FeNSIR e FLC CGIL. Scuola, ricerca, università, uffici pubblici e trasporti saranno colpiti dallo sciopero per l’intera giornata.

Sciopero 17 novembre: chi aderisce

I lavoratori della scuola di ogni ordine e grado, aderenti alle sigle sindacali sopra elencate parteciperanno allo sciopero. Prenderanno parte pure l’università e i ricercatori, i vigili del fuoco, che sciopereranno per sole 4 ore come i colleghi del settore dei trasporti, e i lavoratori dell’igiene ambientale.

Sciopero 17 novembre: le motivazioni

La mobilitazione nazionale è volta contro la manovra finanziaria del governo Meloni. La protesta ha come l’obiettivo quello di chiedere un aumento dei salari, migliori contratti di lavoro e più diritti per i lavoratori e lavoratrici, abbattimento del precariato e lo stop alle privatizzazione della cultura e conoscenza. i sindacati attaccano il governo Meloni accusandolo di intaccare il diritto costituzionale di sciopero. “Io penso che le norme in materia di regolazione del diritto di sciopero sono molto chiare, non c’è nessun elemento lasciato all’immaginazione. E vanno rispettate come ha sempre fatto la Cisl. Bisogna contemperare in questi caso il giusto esercizio del diritto di sciopero che nessuno può pensare minimamente di mettere in discussione con i diritti degli italiani di accedere ai servizi pubblici essenziali. Mi pare si sia trovata una soluzione, io sono del parere che bisogna mettere fine alle polemiche e dedicarci ai contenuti” -dichiara il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra– “L’obiettivo è esercitare una forte pressione sul governo e sui gruppi parlamentari per migliorare e cambiare alcune misure della manovra“.

Sciopero 17 novembre: quanto dura

In particolare sarà coinvolto il settore del trasporto urbano, il quale subirà diversi rallentamenti, con uno stop confermato di 4 ore. Lo sciopero si terrà dalle ore 9 alle 13, garantendo però le prime ore di servizio fino alle ore 8:59 per poi riprendere in orario pomeridiano alle ore 13. Trenitalia comunica che i treni potrebbero subire cancellazioni, variazioni e modifiche ai servizi delle ferrovie nazionali.