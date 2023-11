Bonus trasporti, previsto un nuovo click day: quando

Bonus Trasporti, previsto un altro click day per ottenere l'agevolazione: come richiederlo e quali sono i criteri previsti.

Nonostante il governo avesse previsto solo tre date per l’erogazione, dal primo settembre al primo novembre, grazie ai fondi residui il primo Dicembre ci sarà un nuovo click day, dove sarà possibile richiedere nuovamente il bonus trasporti.

Cos’è e come funziona il Click day

Il Click day è una nuova misura istituita dal governo per permettere ai cittadini di usufruire dei bonus trasporti pubblici e approfittare, nelle date prestabilite, di cifre non spese nei mesi antecedenti. Quindi sarà ancora possibile richiedere il bonus dalla cifra di 6o euro, ma è probabile che sia l’ultima volta, essendo già questa una data straordinaria.

Come richiedere il bonus trasporti

Le domande saranno aperte il primo dicembre 2023 alle 8.oo di mattina, vediamo insieme la procedura da seguire. Prima di tutto sarà necessario collegarsi alla piattaforma attraverso questo link, https://bonustrasporti.lavoro.gov.it/, e poi attendere i tempi previsti per lo scorrimento e lo smaltimento della coda, lo stesso portale vi segnalerà il tempo d’attesa. Successivamente sarà necessario compilare tutti i campi con i dati richiesti.

Quali sono i requisiti per il bonus trasporti

Il contributo può essere richiesto da persone fisiche con un reddito entro i 20mila euro e deve essere utilizzato entro un mese dall’emissione, acquistando un abbonamento che però può essere attivato senza alcun problema anche in un momento successivo. Il Bonus potrà essere utilizzato sia per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, ma anche per il trasporto ferroviario nazionale; è importante specificare che lo sconto può essere applicato a qualsiasi tipo di abbonamento, sia mensile che annuale.

A quanto ammontano i fondi e quanti sono i fruitori del bonus trasporti 2023

Bisognerà attendere per i dati ufficiali a riguardo, poiché devono ancor essere calcolati i fondi residui non spesi, ma in generale il governo ha stanziato 12 milioni di euro ed altri 35 milioni di euro per il 2024. Sono stati emessi 659.512 bonus trasporti, quindi 845 voucher al minuto, confermando la capacità di gestione degli elevati flussi da parte della piattaforma gli accessi sono arrivati ad un milione circa. Questo bonus, confermano i dati, è stato particolarmente apprezzato dai giovani, l’età media della metà dei richiedenti si aggira sotto i 30 anni.

Il consiglio è, quindi, di tenersi pronti ed approfittare degli ultimi fondi rimasti per accaparrarsi il voucher il primo Dicembre.