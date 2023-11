Bonus lavoratori part time: a chi spetta e come richiederlo

Bonus lavoratori part time: l'agevolazione economica prevede l'erogazione di 550 euro, ma chi può ottenerla? Di seguito tutti i dettagli utili al riguardo.

Bonus lavoratori part time: è possibile presentare, fino al 15 dicembre 2023, la domanda per ottenere l’incentivo proposto dall’INPS. A chi spetta esattamente? Di seguito i dettagli.

Bonus lavoratori part time: di cosa si tratta

Il bonus in questione altro non è che un incentivo economico di 550 euro che spetta a determinati tipi di lavoratori. L’analoga misura è già stata adottata nel 2022 e, come chiarito dall’INPS, la una tantum di 550 euro spetta solo ai lavoratori che hanno avuto nel 2022 interruzioni del lavoro di almeno sette settimane e non superiori alle 20 settimane.

Da sapere, però, c’è ben più di questo: nell’articolo tutte le informazioni sull’incentivo.

Bonus lavoratori part time: a chi spetta

Come stabilito dall’articolo 18 decreto legge 145/23 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 244/2023 del 18 ottobre scorso) contenente le “misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, la misura è indirizzata ai lavoratori con contratto part time ciclico che si trovano in determinate condizioni.

Il nuovo decreto replica una misura contenuta nell’articolo 2-bis del Dl 50/2022 e stabilisce che quest’anno l’una tantum sia erogata ai dipendenti di aziende private che soddisfano i seguenti requisiti:

nel 2022 hanno avuto un contratto di lavoro part time ciclico che ha previsto periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane;

di almeno un mese in via continuativa, complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane; al momento della richiesta dell’indennità non abbiano un altro lavoro dipendente (oltre a quello ciclico), non percepiscano la Naspi o una pensione.

Bonus lavoratori part time: come fare domanda

Il bonus è cumulabile con l’assegno di invalidità e può essere riconosciuto solo una volta a ciascun lavoratore, ma come fare domanda? Per ricevere l’agevolazione economica è possibile inviare i documenti richiesti direttamente all’Inps, esclusivamente in via telematica.