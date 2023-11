Sciopero 17 novembre 2023: previsti disagi per il trasporto pubblico

Sciopero 17 novembre 2023: come reso noto nel proprio sito, anche AMTS parteciperà. Di seguito, dunque, tutto ciò che c'è da sapere riguardo ai possibili disagi.

Sciopero 17 novembre 2023: l’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania S.p.A. ha reso noto, pubblicando un avviso nel proprio sito web, che il servizio offerto potrebbe subire delle variazioni in occasione dello sciopero nazionale di 24 ore proclamato per venerdì 17 novembre 2023.

Sciopero 17 novembre 2023: le motivazioni

“Confermiamo la proclamazione dello sciopero generale e le sue modalità di svolgimento per la giornata del 17 novembre“, hanno affermato Cgil e Uil.

“Non condividiamo la decisione assunta dalla Commissione di garanzia – hanno detto ancora -. Si tratta di un’interpretazione che non riconoscendo la disciplina dello sciopero generale, mette in discussione nei fatti l’effettivo esercizio del diritto di sciopero sancito dalla Costituzione a tutte le lavoratrici ed i lavoratori“.

Il motivo della manifestazione? “È uno sciopero contro la Legge di Bilancio 2024 iniqua per il lavoro pubblico – si legge nel sito Uil-Fpl -. Servono più risorse per rinnovare i CCNL pubblici e per salvaguardare la sanità pubblica. Il Governo è riuscito nel miracolo di peggiorare la legge Fornero. Diciamo basta alle penalizzazioni delle lavoratrici e dei lavoratori pubblici“.

Sciopero 17 novembre 2023: cosa riguarda

Lo sciopero mette a rischio la normale fruizione del servizio erogato dai mezzi di trasporto pubblico: è infatti coinvolto il personale di autobus e treni.

Tuttavia, Cgil e Uil hanno deciso di “esentare dallo sciopero generale nazionale del 17 novembre, l’intero comparto del trasporto aereo, personale di volo, personale di terra (gestori, handlers, catering, servizi in appalto della vigilanza privata aeroportuale), personale Enav e di concentrare l’astensione per il Corpo dei Vigili del fuoco nell’arco temporale 9-13“.

Sciopero 17 novembre 2023: l’adesione AMTS

Come segnalato sul proprio sito web, anche AMTS parteciperà all’iniziativa nazionale, causando problemi ai viaggiatori catanesi.

Di conseguenza, infatti, il personale viaggiante aderente all’iniziativa si asterrà dal servizio dalle ore 10.30 alle ore 18.00 e dalle ore 21.00 a fine turno. Inoltre, il restante personale si asterrà dal servizio per l’intera durata dal proprio turno di lavoro.