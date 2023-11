Bonus universitari fuori sede, agevolazioni per gli affitti: i requisiti

Bonus universitari fuori sede: prolungata per il 2024 la misura di sostegno per gli studenti con case in affitto.

Bonus universitari fuori sede: anche per il 2024 disponibile il sostegno finanziario per gli iscritti in un ateneo lontano dalla propria residenza. Ecco come funziona il bonus, quali sono i requisiti necessari per poterne usufruire e come fare per richiederlo.

Bonus universitari fuori sede: come funziona

L’ agevolazione prevede una detrazione fiscale del 19% del canone annuo pagato per l’alloggio dagli studenti fuori sede. Questa è applicabile fino a una spesa minima di 2.633 euro all’anno. Lo scopo è quello di dare un aiuto agli studenti per poter essere in grado di coprire le spese sull’alloggio e sui costi della vita universitaria fuorisede.

Bonus universitari fuori sede: i requisiti per richiederlo

Per poter beneficiare di questo bonus, gli studenti devono ritrovarsi nelle condizioni di seguito elencate:

Avere un regolare contratto di locazione per l’abitazione , situata nel Comune in cui si trova l’università o nei comuni limitrofi;

, situata nel Comune in cui si trova l’università o nei comuni limitrofi; Essere iscritti a un’università situata in un Comune diverso da quello di residenza , ad almeno 100 Km di distanza, in una Provincia differente;

, ad almeno 100 Km di distanza, in una Provincia differente; Essere iscritti a corsi di laurea, laurea magistrale, dottorati di ricerca o percorsi equiparati presso istituzioni riconosciute dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Questa detrazione è disponibile per tutti i tipi di facoltà, indipendentemente dalla natura pubblica o privata dell’università. Anche gli studenti iscritti a istituti tecnici superiori (I.T.S.), conservatori di musica e istituti musicali possono usufruirne.

Restano, dunque, esclusi coloro che non rispettano i requisiti elencati sopra e gli studenti che frequentano corsi post-laurea come master, dottorati di ricerca o corsi di specializzazione, sia in Italia che all’estero.

Bonus universitari fuori sede: come richiederlo

Per ottenere il bonus, è necessario inserire l’importo speso per i canoni di locazione nel modello 730 o nel modello Redditi. Bisogna, poi, riportare le informazioni nel nel quadro E del modello 730 2023, nei righi da E8 a E10, sotto la voce “ALTRE SPESE”.