Sconti studenti novembre 2023: quali sono i più interessanti

Sconti studenti novembre 2023: sono vari quelli disponibili per questo mese. Ecco alcune occasioni da cogliere al volo.

Sconti studenti novembre 2023: si avvicina l’inizio del mese, nonché il momento migliore per dare un’occhiata e verificare quali sono le offerte migliori destinate agli studenti da cogliere al volo. La lista di sconti è molto vasta: ecco quali sono le agevolazioni più interessanti di questo mese di novembre:

Sconti studenti novembre 2023: Nike

Il noto marchio americano offre il 10% di sconto sulla maggior parte degli articoli acquistabili nello store online. Per poterne usufruire, gli studenti devono essere iscritti a un’università in un Paese idoneo e devono essere in possesso di una tessera studenti/un’e-mail dell’università in corso di validità.

Il primo passo da fare è iscriversi o accedere a UNiDAYS per verificare lo status di studente. Una volta terminata la verifica, si riceverà un codice promozionale per uno sconto del 10% utilizzabile una sola volta sulla maggior parte degli articoli a prezzo pieno.

Sconti studenti novembre 2023: Adidas

Con la stessa identica procedura e dallo stesso portale UNiDAYS, sarà possibile usufruire anche di uno sconto per i prodotti Adidas, il cui valore è del 25%, applicabile agli articoli a prezzo pieno presenti sul sito.

Basterà applicare il coupon generato al carrello sul sito, inserendo il codice segreto, per poi poter procedere alla scelta e all’acquisto del prodotto.

Sconti studenti novembre 2023: Adobe Creative Cloud

Da non perdere, inoltre, l’offerta disponibile sempre su UNiDAYS per il paccetto Adobe Creative Cloud, una serie di strumenti da non farsi scappare, utili anche in campo professionale. Il valore è del 45%.

Una volta ottenuto lo sconto, basterà collegarsi sul sito di Adobe per applicarlo.

L’agevolazione è rivolta anche ai docenti.

Sconti studenti novembre: Samsung

Restando nel campo della tecnologia, infine, si segnala lo sconto offerto dal colosso coreano Samsung. Il valore a disposizione è del 10% per coloro i quali risultino iscritti su UniversityBox. Lo sconto è applicabile su qualsiasi tipo di prodotto. Pe ottenerlo, bisognerà invitare degli amici ad iscriversi al sito.