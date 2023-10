Sconti studenti universitari: le offerte di ottobre 2023

Sconti studenti universitari: sono molteplici quelli applicabili in questo mese di ottobre 2023. Di seguito alcune delle diverse occasioni di cui tener conto.

Sconti studenti universitari: quali sono le offerte migliori per gli iscritti all’università attive durante il mese di ottobre 2023? L’inizio delle lezioni può aiutare a capire cosa si ha più bisogno di acquistare, quindi perché non dare un’occhiata alle offerte attive? La scelta dei prodotti da comprare a prezzi scontati è molto vasta: di seguito alcune delle agevolazioni più interessanti per questo mese.

Sconti studenti universitari ottobre 2023: Adidas

La popolarissima multinazionale Adidas accompagna persone di tutte le età dai campi sportivi alle passerelle, dagli stadi alla strada, ormai da decenni.

Questo mese, l’azienda ha deciso di privilegiare gli studenti universitari, come segnalato dal portale UNiDAYS: applicherà uno sconto del -25% sugli articoli a prezzo pieno; perché non approfittarne per implementare il proprio guardaroba ed iniziare al meglio l’anno accademico?

Sconti studenti universitari ottobre 2023: Samsung

Delle ulteriori offerte interessanti da tenere a mente ed utilizzare durante questo mese sono quelle di Samsung, riconosciuta a livello mondiale come azienda leader nel settore della tecnologia e classificata tra i migliori brand al mondo.

All’interno di Samsung Student, l’esclusivo Shop Samsung creato a misura di studente, è possibile trovare un ampio catalogo di prodotti ad un prezzo esclusivo con sconti, spedizione standard sempre gratuita e molteplici modalità di pagamento. Inoltre, sono previste promozioni settimanali e servizi dedicati, che renderanno l’esperienza da universitari ancora più completa e conveniente.

Sconti studenti universitari ottobre 2023: Dr. Martens

Anche il noto marchio di calzature Dr. Martens offre sconti per studenti. L’offerta, tuttavia, è valida solo per i membri UNiDAYS: il codice UNiDAYS, infatti, dà diritto ad uno sconto fino al -20% sui prodotti selezionati quando si effettua il proprio ordine online su www.drmartens.com/it, eccetto i prodotti inclusi in altre promozioni, prodotti outlet e collezioni che fanno parte di collaborazioni.

Questa offerta è valida fino alle 11:00 del 9 ottobre 2023 e per utilizzarla bisogna inserire il proprio codice promozionale al momento del pagamento alla voce “Hai un codice sconto?”. È importante tenere a mente, però, che i codici promozionali possono essere utilizzati solo una volta per transazione e non possono essere combinati con altre promozioni o offerte.