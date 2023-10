Bonus Occhiali 2023: come funziona e come richiederlo

Bonus Occhiali 2023: a chi spetta? Di seguito come ottenerlo e tutte le informazioni utili sull'incentivo: perché non dare un'occhiata?

Fino al 31 dicembre 2023 sarà possibile richiedere il bonus, spendibile per l’acquisto di occhiali da vista o di lenti a contatto. In ciò consiste il cosiddetto “bonus vista“, un piccolo aiuto economico per cui è anche prevista la detrazione Irpef del 19%, come indicato dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Di seguito, tutte le informazioni utili per sapere a chi spetta tale incentivo, come richiederlo e cosa includere nella compilazione finale del modello 730/2023.

Bonus Occhiali 2023: i requisiti

L’agevolazione può essere richiesta dalle famiglie aventi un ISEE fino a 10.000€, le quali, fino al 31 dicembre, potranno appunto beneficiare sia del contributo previsto dalla Legge di Bilancio 2021 che della detrazione, a patto che il costo dell’acquisto superi i 50€. Le due misure, infatti, sono compatibili ma non cumulabili per la stessa porzione di spesa.

In base a questi requisiti, il bonus può essere richiesto e successivamente utilizzato in forma di voucher da poter spendere direttamente nei negozi che aderiscono all’iniziativa.

Bonus Occhiali 2023: la doppia agevolazione

In cosa consiste, quindi, la doppia agevolazione sopra menzionata? Se la spesa per l’acquisto di occhiali da vista o di lenti a contatto supera l’ammontare di 50€, per il cittadino sarà possibile beneficiare anche della detrazione Irpef sulla cifra restante, come previsto dall’articolo 15 del TUIR, garantendo così la doppia agevolazione. Ecco però un esempio pratico.

Se il costo degli occhiali o delle lenti a contatto acquistate ammonta a 110€, sarà possibile approfittare delle due agevolazioni in questo modo:

50€ saranno coperti dal bonus occhiali, che si ricorda sarà accessibile fino al 31 dicembre;

per l’importo eccedente, che in questo caso equivale a 60€, ci sarà la possibilità di beneficiare anche della detrazione Irpef per le spese mediche, prevista a regime della normativa.

In altre parole nel modello 730/2023 potranno essere inserite soltanto le somme che rimangono effettivamente a carico del cittadino o della cittadina. Dal momento che i costi per l’acquisto degli occhiali da vista rientrano nelle spese mediche che danno diritto alla detrazione del 19%, è possibile beneficiare dello sconto d’imposta solo per la parte che eccede il limite di 129,11 euro, considerando il valore complessivo delle spese mediche e quindi, ad esempio, anche quelle per i farmaci.

Bonus Occhiali 2023: i documenti necessari

Per richiedere l’agevolazione online, è necessario solo l’ISEE 2023. La piattaforma web per richiedere il bonus vista, contributo per l’acquisto di occhiali da vista e di lenti a contatto correttive, è la seguente: www.bonusvista.it.