Sconti studenti universitari, le offerte di settembre 2023: le migliori promozioni attive per il mese in corso.

Sconti studenti universitari: quali sono le offerte per gli iscritti all’Università riguardo il mese di settembre 2023? La fine dell’estate può portare un po’ di tristezza con sé, soprattutto per gli studenti universitari. Infatti, per questa categoria, la parola “settembre” rimanda ad un unico pensiero: sessione d’esami e ripartenza delle lezioni. Ecco quindi alcune offerte e sconti per studenti universitari che possano alleggerire il rientro alla vita quotidiana.

Sconti studenti universitari settembre 2023: Temu

È ancora attivo lo sconto Temu che permette di ottenere 100 euro, per tutti coloro i quali ne vogliono approfittare. Si tratta della piattaforma di e-commerce che sta proponendo prezzi stracciati e consegne rapide oltre che resi senza alcun costo.

Secondo lo sconto previsto, chi si iscrive può ottenere un bonus di 100 euro e persino il 50% di sconto sul primo ordine. Per utilizzare lo sconto è possibile seguire il link, oppure cercare il codice apd39549 nella barra di ricerca dell’app una volta scaricata.

Sconti studenti universitari: Adidas

Un ulteriore sconto per gli studenti universitari è quello proposto da Adidas e verificato da UNiDAYS. Si tratta di un -25% di sconto sugli articoli, a partire dal prezzo pieno. L’offerta è dedicata agli studenti ed è semplicissimo utilizzarla. Infatti, basta andare sul sito ufficiale Adidas nella sezione dedicata agli sconti per studenti universitari, registrarsi e verificare il proprio status di studente per ottenere il buono.

Sconti studenti universitari 2023: Amazon

Infine, non può certo mancare Amazon, che propone la sua offerta per studenti ormai nota in tutto il mondo. Si tratta di Prime Student, al quale si può accedere tramite un semplice codice. Si ricorda che, con questa promozione, è possibile iscriversi senza costi aggiuntivi per 90 giorni, in modo da provare il servizio e decidere se mantenerlo attivo in futuri, godendone dei vantaggi.

