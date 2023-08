Annullato concerto Loredana Bertè a Catania: come chiedere il rimborso

Concerto Loredana Bertè a Catania: la cantante ha avuto un malore e non è salita sul palco della Villa Bellini.

Concerto Loredana Bertè Catania: non è salita sul palco la cantante durante il concerto che si è svolto ieri sera alla Villa Bellini. Infatti, come comunicato dalla stessa artista sui social, la cantante ha avuto un malore. Al posto suo si è esibita Aida Cooper con il gruppo della Bertè.

“Mi trovo a Catania da ieri, ho fatto un viaggio in traghetto per poter raggiungervi, Villa Bellini sarebbe stata una la perfetta conclusione per questo tour – ha scritto la Bertè sul suo profilo Facebook -. Purtroppo però stanotte ed oggi non sono stata affatto bene con un riacutizzarsi dei miei problemi gastrointestinali ed una forma influenzale che mi lascia senza forze e senza voce. È con estremo rammarico che devo annunciare l’annullamento del concerto di stasera a Catania”.

Il concerto, era già stato rimandato lo scorso 24 luglio a causa dei problemi scatenati dall’incendio all’aeroporto di Catania e avrebbe dovuto svolgersi ieri, 30 agosto. “Vi avrei avvisato prima ma lo specialista che mi ha visitata è dovuto arrivare da fuori città – continua la cantante nel suo post -. Questo tour, per me che ero appena uscita dalla convalescenza, è stato estenuante, vuoi per i lunghi viaggi, vuoi per il caldo, alla fine non sono riuscita a concluderlo. Ho fatto 30 ma non 31!!! Mi dispiace immensamente ma sono arrivata allo stremo, ho dato davvero il massimo che potevo. Scusatemi, spero mi continuerete a voler bene. Vostra Loredana Bertè”.

Concerto Loredana Bertè Catania: come chiedere il rimborso

L’organizzazione ha fatto sapere che i biglietti acquistati saranno rimborsati. Per tutti coloro i quali si chiedono come chiedere il rimborso, l’organizzazione ha reso noto che sarà necessario fare richiesta nei circuiti di prevendita dove sono stati acquistati i biglietti.

