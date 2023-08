Paura in Sicilia, ragazzina cade dal terzo piano: è grave

Una ragazzina di 14 anni è caduta dal balcone al terzo piano: è stata ricoverata al Cannizzaro di Catania in gravi condizioni.

Sono momenti di apprensione a Marina di Ragusa per una 14enne che è caduta dal balcone al terzo piano ed è grave. La ragazza è precipitata ieri pomeriggio dal balcone di una palazzina a Punta di Mola, nella zona costiera di Ragusa. Le condizioni della 14enne in seguito alla caduta sono gravi: infatti, dopo l’impatto al suolo sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno provveduto alle prime cure. Tuttavia, per la giovane si è reso necessario il trasferimento in elisoccorso al Trauma Center dell’ospedale Cannizzaro di Catania dove le è stato assegnato il codice rosso.

Le condizioni di salute della 14enne sono gravi e si è quindi proceduto al ricovero nell’ospedale catanese. Nel frattempo, si indaga sulla vicenda. Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi del caso e stanno indagando per capire la causa della caduta.

