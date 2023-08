Catania, disservizio idrico in corso in città: le zone coinvolte

Nuovo disservizio idrico a Catania: come comunicato dalla Sidra, ecco quali sono le zone coinvolte dall'interruzione del servizio.

Un nuovo disservizio idrico sta interessando la città di Catania: secondo quanto comunicato da Sidra, da giorno 28 agosto 2023 si stanno verificando diversi disservizi in alcune zone della città etnea. In particolare, si registrano fenomeni di bassa pressione o mancanza di acqua nei seguenti quartieri:

Nesima Superiore

Nesima inferiore

San Leone

Area individuata dalle vie Mario Rapisardi

Ammiraglio Caracciolo

Corso indipendenza

Armando Diaz

San Pio X

XXXI Maggio

Duca D’Aosta

IV Novembre

Pisacane e traverse limitrofe.

Secondo quanto riportato, la causa del danno sembrerebbe imputabile ad una o più perdite che però non sono facili da individuare. Al momento Sidra rende noto che le squadre operativo sono al lavoro per scovare le perdite, nonostante si tratti di un lavoro complesso a causa dell’estensione della rete. In ogni caso si assicura il massimo impegno per ricondurre le condizioni di esercizio alla normalità nel più breve tempo possibile.