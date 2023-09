Tragedia sull’Etna: maratoneta 55enne muore durante la “100 km del Vulcano”

Tragedia sui tornanti dell'Etna, dove un 55enne vicentino ha perso la vita, durante la "100 km del Vulcano".

Stava correndo la “100 km del Vulcano” ma un infarto ha, purtroppo fermato la sua corsa. È quanto accaduto ad un ultramaratoneta vicentino di 55 anni, e per questo motivo, la gara è stata interrotta 50esimo chilometro, quando gli atleti, verso le 5 del mattino, erano arrivati a Milo. L’uomo gareggiava dalla mezzanotte, orario in cui si è dato il via alla manifestazione sportiva.

All’improvviso, durante la sua corsa, il 55enne veneto si sarebbe accasciato. L’ uomo sarebbe stato colpito da un infarto fulminante e sono risultati inutili i tentativi di soccorso. Sul posto, sono intervenuti i i carabinieri e il magistrato di turno. Il riconoscimento è stato effettuato dal figlio.