Grave incidente in Sicilia, circa 10 i feriti: interviene elisoccorso

Un altro incidente sulle strade siciliane: a scontrarsi un bus turistico con un'auto. Sono diversi i feriti, necessario l'elisoccorso.

Grave incidente in Sicilia: nel corso del pomeriggio di oggi, un brutto incidente stradale si è verificato nei pressi di Pozzallo, sulla Sp66. Secondo quanto riportato, il sinistro consiste in uno scontro frontale tra un’auto e un pulmino turistico.

Intervenuti sul posto la Polizia Locale, due squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Modica e del comando provinciale di Ragusa e del Distaccamento di Modica. Inoltre, presenti sul posto anche il 118 e l’elisoccorso, del quale è stato richiesto l’intervento.

Si cerca di comprendere la dinamica dell’incidente mentre sono momenti di apprensione per i feriti, che dovrebbero essere 11 e tra i quali alcuni hanno riportato ferite più gravi. In particolare, l’elisoccorso si è reso necessario per trasferire a Catania uno dei feriti, mentre altri due sono stati portati a Modica.

Leggi anche: