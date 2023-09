Sicilia, incidente stradale: auto si ribalta e donna in pericolo di vita

Grave incidente stradale in Sicilia: un'auto si è ribaltata per cause ancora da accertare. Donna in pericolo di vita.

Un incidente stradale, in maniera del tutto autonoma, è avvenuto a Ragusa, nei pressi di un resort della zona. L’ auto, con a bordo una donna con la figlia, si è ribaltata per cause ancora da accertare. Sul posto, intervenuti carabinieri, vigili del fuoco, agenti della polizia locale e personale del 118.

Ad avere la peggio, pare sia stata la mamma, nonché la conducente del mezzo, le cui condizioni sono gravi ed è stato necessario il trasporto in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania. La donna sarebbe in pericolo di vita mentre la figlia è risultata illesa ed è stata trasportata in ambulanza all’ospedale di Ragusa.