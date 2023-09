Catania, incidente stradale in tangenziale: lunghe code dopo i caselli

Incidente sulla tangenziale di Catania: un' auto finisce sopra le barriere New Jersey in cemento. Si segnalano lunghe code.

Intorno alle 9 di questa mattina, per cause ancora da accertare, un’ auto è finita sullo spartitraffico, alla tangenziale di Catania, nei pressi dello svincolo Paesi Etnei, a poca distanza dai caselli di San Gregorio. Il mezzo, un’ utilitaria, è finito di traverso sulla corsia di sorpasso, con la parte anteriore al di sopra delle barriere New Jersey in cemento.

Sul posto, sono intervenuti i vigili del fuoco per le operazioni di rimozione del mezzo e per permettere di riaprire la carreggiata, e la polizia stradale. Si segnalano lunghe code in direzione Gravina, con rallentamenti anche sul verso di marcia opposto.