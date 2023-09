Catania, furto auto a turisti con mamma incinta: ritrovata con supporto di social e polizia

Famiglia di turisti vittima di inciviltà a Catania. Auto rubata con all'interno l'occorrente per il parto, ma ritrovata grazie ad un appello su Facebook e alla polizia.

In vacanza a Catania, avevano deciso di trascorrere una serata nel centro storico, ma che si è, presto, trasformata in una disavventura. Tra le 21:30 e le 23:30, infatti, la loro auto, una Fiat Panda arancio con un baule nero sopra, è stata rubata in via Plebiscito, vicino al civico n. 2. È quanto accaduto ad una famiglia originaria della Liguria, con una madre in dolce attesa. All’interno del veicolo, infatti, erano presenti importanti documenti sulla gravidanza della donna, oltre al libretto sanitario dell’altro figlio.

Un appello della donna è stato diffuso attraverso la pagina Facebook “Inciviltà a Catania”, dove si richiede a gran voce il ritrovamento dell’auto e i documenti per il parto. “Abbiamo bisogno di ritrovare quella macchina, non solo per tornare a casa ma anche perché sono incinta e dentro la macchina abbiamo la borsa per il parto, con tutti i documenti della gravidanza della bimba”, queste le parole disperate della donna.

Ma, fortunatamente, l’auto è stata ritrovata, a seguito dell’appello e del supporto della polizia, in buone condizioni e con poche cose rubate.