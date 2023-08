Incidente mortale in Sicilia: una vittima e feriti gravi

Nuovo incidente mortale in Sicilia: una donna ha perso la vita, il marito è in gravi condizioni e la figlia piccola è ferita.

Nuovo incidente stradale in Sicilia: il bilancio è di un morto e quattro feriti, alcuni gravi. Questa volta, il sinistro si è verificato sulla strada statale 575, Troina – Catania, sul rettilineo San Paolo a 10 chilometri circa da Troina. Traffico bloccato sulla strada e lunghe code al momento dell’impatto.

A perdere la vita è stata una donna, in macchina con il marito e la figlia piccola. L’uomo è stato trasportato in gravi condizioni in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania. La bimba è rimasta ferita ma sembrerebbe non essere grave, mentre purtroppo non c’è stato nulla da fare per la madre.

Secondo quanto riportato, l’incidente è avvenuto tra una vettura che procedeva a velocità elevata in direzione Troina e si è scontrata frontalmente con l’auto sulla quale viaggiava la famiglia della vittima. Grave ma non in pericolo di vita il conducente dell’auto che ha invaso la corsia opposta scontrandosi frontalmente con l’auto dove si trovava la vittima. Tuttavia, altre auto sarebbero state coinvolte: in particolare, i passeggeri di una terza vettura sarebbero rimasti lievemente feriti.

