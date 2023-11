Assegno unico novembre 2023: perché è ridotto

Assegno unico novembre 2023: perché molte famiglie questo mese lo riceveranno ridotto? Ecco di seguito tutte le informazioni che i beneficiari dovrebbero sapere.

Assegno unico novembre 2023: molte famiglie questo mese lo riceveranno ridotto, ma perché? Di seguito una guida dettagliata sul beneficio economico.

Assegno unico novembre 2023: di cosa si tratta

L’Assegno unico è un beneficio economico per tutte le famiglie che abbiano figli a carico e viene erogato dall’INPS sulla base dell’ISEE del nucleo familiare di appartenenza. In assenza di questo, l’INPS eroga solo l’importo minimo previsto, indipendentemente dal reddito.

Si parte da un minimo di €54,05 ad un massimo di € 189,20 al mese, per ogni figlio minorenne a carico. Per i figli a carico di età compresa tra i 18 ed i 21 anni gli importi variano da un minimo di €27 ad un massimo di €91,90 al mese.

Assegno unico novembre 2023: per chi è ridotto

Coloro che hanno presentato all’INPS un ISEE non corretto riceveranno un importo ridotto del bonus, ma non è tutto: dovranno inoltre aspettare fino alla fine del mese per ricevere il sussidio, rischiando un taglio all’importo o una trattenuta nel 2024.

Chi non ha regolarizzato l’ISEE potrebbe dunque vedersi ridurre l’importo dell’assegno al minimo, ovvero 54,10 euro, già da novembre. Eventuali omissioni o difformità verranno segnalati proprio in questo mese, in attesa dei “ricalcoli” dell’Istituto.

Lo stesso problema si riscontrerà nelle famiglie in cui sono cambiate le condizioni e, magari, non hanno più diritto alle maggiorazioni che avevano ricevuto nel corso dell’anno. Stessa dinamica per chi ha figli che sono diventati nel frattempo maggiorenni.

Assegno unico novembre 2023: le date

L’INPS ha stabilito le seguenti tre date per il pagamento dell’Assegno Unico Universale:

giovedì 16 novembre 2023 ;

; venerdì 17 novembre 2023 ;

; lunedì 20 novembre 2023.

Queste date valgono per chi riceve l’AUU da almeno un mese e per le famiglie che non hanno avuto variazioni d’importo tra ottobre e novembre 2023. Per le famiglie con ISEE irregolare che non hanno ancora provveduto a inviare l’attestazione corretta, il beneficio potrebbe invece arrivare più avanti, tra lunedì 27 e giovedì 30 novembre.