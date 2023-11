Caro voli Sicilia, la denuncia di Fiorello: “Noi siciliani costretti a prendere aerei privati”

Caro voli: biglietti aerei con prezzi alle stelle per tornare in Sicilia. Di seguito le parole di Fiorello.

La questione sul caro voli in Sicilia è al centro dell’attenzione in questo momento, in quanto manca sempre meno alle vacanze natalizie: -46 giorni a Natale. I fuorisede devono quindi affrettarsi a comprare dei biglietti aerei per tornare in Sicilia, ma a che prezzo? Le cifre sono alle stelle.

“Ragazzi, mettetevi una mano sulla coscienza. Mi hanno detto che più c’è richiesta, più l’algoritmo alza il prezzo. Algoritmo, sei una testa di **!“, ha denunciato Fiorello in diretta dal Foro Italico durante il suo quotidiano appuntamento televisivo con “Viva Rai2!”.

Sempre a proposito del caro voli, lo showman ha continuato: “Noi, poveri siciliani, adesso siamo costretti a prendere gli aerei privati. Alla fine, se un biglietto costa 500 euro e 8 siciliani si mettono insieme e prendono un volo privato da 8, per 4mila euro, conviene! – ha aggiunto -. C’è la Briatore Airlines, lui lo affitta e tra l’altro lo guida il figlio. E poi c’è lui, Briatore che passa con il carrellino e dice ‘caviale’ o ‘aragosta’? Otto siciliani per 500 euro a testa, ce la si fa!”.

La questione, come ogni anno, è grave: una vera e propria discriminazione per chi desidera passare le vacanze natalizie in Sicilia con la propria famiglia.