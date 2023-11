Caro voli, la “magia” del Natale fa lievitare i prezzi per rientrare in Sicilia: cifre folli

Caro voli: anche quest'anno i prezzi per tornare al Sud ed in particolare a Catania per le festività natalizie sono da capogiro. Di seguito un'analisi sulle cifre proposte dalle più note compagnie aeree.

Le festività natalizie sono alle porte: mancano solo 52 giorni alla festività più attesa dell’anno per la sua magica atmosfera. La “magia”, però, anche quest’anno viene interrotta dal caro voli: è possibile notare, infatti, come il prezzo dei biglietti aerei per rientrare al Sud Italia e più nello specifico a Catania aumenti di molto nei giorni che precedono proprio il Natale.

I fuorisede, sia lavoratori ma soprattutto studenti, si trovano dunque in serie difficoltà: persino le compagnie low cost più famose e apprezzate propongono ai propri clienti prezzi fin troppo elevati.

Caro voli per Catania: prezzi alle stelle

Controllando i siti delle compagnie aeree italiane, risalta subito il netto aumento di prezzo per quanto riguarda i voli dalle principali città universitarie del Nord Italia a Catania tra i giorni antecedenti il 20 dicembre e quelli successivi: si passa da prezzi inferiori a 100 euro a prezzi che, nelle peggiori delle ipotesi, superano i 300 euro.

Per quanto riguarda la compagnia aerea Ita Airways, se i costi da Roma sono “contenuti” rispetto agli altri, mantenendosi sui 100 euro, quelli per Bologna, in alcuni casi, superano i 300 anche per le tariffe “economy”. Prezzi insostenibili, in particolar modo per gli studenti disoccupati fuorisede.

Aeroitalia mantiene, invece, dei prezzi un po’ più bassi; tuttavia, è evidente il rialzo di questi verso il 22 e 23 dicembre, date tipiche del rientro dal Nord.

Caro voli: i prezzi delle “low cost”

Anche le più famose compagnie low cost cedono alla “magia” del Natale e, come le altre, fanno lievitare i prezzi dei biglietti dei propri voli. Ryanair, per esempio, arriva a proporre voli da oltre 300 euro da Milano a Catania per il 23 dicembre, mentre per le date precedenti si mantiene sopra i 150 per la sola andata. Anche da Bologna e Torino i prezzi non variano di molto, mantenendosi sui 200-300 euro.

Continuando con quelle che dovrebbero essere le compagnie aeree più convenienti per viaggiare, anche l’ungherese Wizz Air segue l’onda del caro voli natalizio, proponendo anch’essa prezzi che sfiorano i 300 euro.

Caro voli: i prezzi per Capodanno

I prezzi diminuiscono di un po’ per chi vuole tornare al Sud dopo Natale per festeggiare il Capodanno in famiglia. Ryanair, per esempio, propone voli di poco sotto i 100 euro per i giorni successivi al 25 dicembre.

Wizzair, invece, torna ai prezzi di vera low cost solo dal 31 dicembre, per l’ultimo giorno dell’anno. Sul sito, infatti, è possibile vedere i vantaggiosi prezzi inferiori a 30 euro.

Ita Airways sembra la più conveniente: già per il 25 dicembre propone prezzi da 48,33 euro da Roma per chi è disposto a passare in famiglia solo la sera del giorno di Natale e poi il Capodanno. Si passa, dunque, dai 230 euro proposti per i voli del 23 dicembre a quelli di molto inferiori ai 100 per il giorno stesso di Natale.