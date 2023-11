Black Friday 2023: quando è e cosa c’è da sapere

Black Friday 2023: la data è in arrivo! Curiosi di sapere quando di preciso? Di seguito tutte le informazioni, riguardanti anche il Cyber Monday e la Black Week.

Black friday 2023: quando sarà quest’anno? La data è in arrivo: meglio informarsi prima per non perdere una delle migliori occasioni dell’anno per acquistare prodotti a prezzo scontato dai propri negozi preferiti. Di seguito una guida all’evento di quest’anno.

Black Friday 2023: la data

La data da segnare e cerchiare in rosso sul calendario è la seguente: venerdì 24 novembre 2023. Questo sarà infatti un giorno da tenere assolutamente in mente per non perdere neppure un’occasione delle tante proposte dei vari negozi, online ma anche fisici.

Tuttavia, le offerte inizieranno in anticipo, con la Black Friday Week: il primo giorno sarà lunedì 20 novembre e proseguiranno per tutto il weekend, 25 e 26 novembre.

Black Friday 2023: di cosa si tratta?

Il Black Friday, tradotto letteralmente “venerdì nero”, è un giorno dedicato tutto agli acquisti, che cade sempre il giorno successivo al Ringraziamento, conosciuto in America come “Thanksgiving”.

La giornata di sconti è nata negli Stati Uniti, ma è ormai arrivata in quasi tutto il mondo e anche in Italia. Per non farsi trovare impreparati per questo giorno, ci si prepara in anticipo, con l’obiettivo di fare ottimi acquisti; come? Questa giornata, sinonimo di consumo su larga scala, a volte può portare ad acquisti impulsivi. Per resistere a queste tentazioni, quindi, sarebbe bene stilare un elenco degli oggetti di cui si ha bisogno e, magari, anticipare gli acquisti dei regali di Natale. Sarebbe una buona idea anche prendere nota dei prezzi attuali per poi paragonarli alle offerte.

Black Friday 2023: quando il Cyber Monday?

Il Cyber Monday 2023 cadrà quest’anno lunedì 27 novembre 2023. Tradotto come “Lunedì Cibernetico”, cade ogni anno in una data diversa, ma in un giorno ben preciso, cioè il lunedì successivo al Black Friday. Si tratta di una giornata dedicata ai super sconti per gli articoli elettronici e tecnologici. Questo significa che computer, tablet, smartphone, stampanti, tv, radio e tanto altro saranno disponibili a prezzi vantaggiosi.