Bonus partita Iva 800 euro: requisiti e come richiederlo

Bonus partita Iva 800 euro: tutte le informazioni in merito ai requisiti e a come richiedere questo contributo economico.

Bonus partita Iva: sono numerosi i contributi economici che vengono proposti ogni anno per supportare le famiglie residenti in Italia. Tra questi è presente anche il bonus partita Iva, incentivo presentato in Italia già negli scorsi anni e riproposto anche per l’anno in corso. Ma di cosa si tratta e come ottenerlo? Ecco tutti i dettagli sui requisiti e la procedura di richiesta del bonus partita Iva 800 euro.

Bonus partita Iva 800 euro: cos’è

Il contributo economico denominato “bonus partita Iva” è una misura proposta in favore dei professionisti. Come anticipato, questo incentivo non è nuovo in Italia: infatti, è stato proposto già in occasione della pandemia e della contrazione economica dovuta alla guerra in Ucraina. Il bonus nasce come supporto a professionisti e piccole partite Iva che hanno subito un danno reddituale in seguito alla perdita del proprio lavoro.

In particolare, si tratta di una misura che ha una durata pari a sei mesi e che viene erogata dall’INPS. La somma che viene corrisposta varia dai 250 agli 800 euro ed è erogata sotto forma di assegno.

Bonus partita Iva: requisiti

Ma chi può fare richiesta del bonus in questione? Per quanto riguarda le direttive di quest’anno sono previste delle novità: infatti, il contributo sarà esteso ad una platea più ampia. Il motivo è che il limite di reddito precedente era pari a 8.145 euro mentre per quest’anno possono fare richiesta del supporto economico tutte le partite Iva che hanno dichiarato un reddito fino a 12mila euro.

Tuttavia, il reddito non è l’unico requisito richiesto. Infatti, sarà necessario anche poter dimostrare di aver avuto una perdita di almeno il 70% rispetto ai due anni precedenti. A tal proposito, un ulteriore requisito è avere una partita Iva attivata da almeno tre anni.

Bonus partita Iva 800 euro: come richiederlo

Per coloro i quali siano interessati alla misura, sarà necessario presentare una richiesta all’INPS. In particolare, il bonus porta il nome di ISCRO, “Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa”.