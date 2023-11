Assunzioni AMTS Catania: come partecipare ai bandi

Assunzioni AMTS Catania: pubblicati sul sito Azienda Municipale Trasporti e Sosta di Catania due bandi di concorso; come partecipare? Ecco di seguito i dettagli.

Assunzioni AMTS Catania: sono stati pubblicati sul sito Azienda Municipale Trasporti e Sosta di Catania due bandi di concorso per 37 nuove assunzioni; perché non dare un’occhiata? Di seguito tutti i dettagli.

Assunzioni AMTS Catania: Operatori qualificati della Mobilità

È stata indetta una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria da utilizzare per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di 29 ausiliari del traffico parametro 151, area professionale 3, CCNL autoferrotranvieri. Il nuovo personale si occuperà del controllo della sosta nelle strisce blu.

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica presente nel sito all’indirizzo https://amtct.iscrizioneconcorsi.it e seguendo le istruzioni che saranno contestualmente fornite dalla procedura. L’utilizzo di modalità diverse di presentazione della domanda comporterà l’esclusione del candidato dalla selezione.

Si fa presente che la scadenza per la presentazione delle domande è giorno 12 dicembre 2023 alle ore 23:59.

Assunzioni AMTS Catania: Collaboratori di servizio

L’Azienda Municipale Trasporti e Sosta di Catania ha indetto un ulteriore bando per la selezione pubblica per la formazione di una graduatoria da utilizzare, in questo caso, per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di 8 autisti addetti al servizio di rimozione forzata auto con profilo professionale di “Collaboratore di esercizio” parametro 151, area professionale 3, CCNL autoferrotranvieri.

Anche per questo bando la domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica presente nel sito all’indirizzo https://amtct.iscrizioneconcorsi.it e seguendo le istruzioni che saranno contestualmente fornite dalla procedura.

La scadenza per la presentazione delle domande è sempre giorno 12 dicembre 2023.

Assunzioni AMTS Catania: la selezione

Su indirizzo del sindaco Enrico Trantino, prontamente recepito dall’Amministratore Unico Giacomo Bellavia, in linea a quanto già avvenuto nel recente passato per gli autisti di bus, la selezione per entrambi avverrà per soli titoli di studio ed esperienza lavorativa, con modalità digitale e secondo i più moderni criteri di valutazione rapida, trasparenza e merito. Per i profili professionali in questione, è la prima volta che si ricorre alla procedura di evidenza pubblica. Metodo peraltro applicato con successo dal Comune di Catania, nel 2021, per la selezione dei nuovi agenti di Polizia Locale.

“Voglio ringraziare Giacomo Bellavia, i dirigenti e i funzionari dell’Amt – ha detto il sindaco Enrico Trantino – per la solerzia con cui hanno proceduto, dopo la nostra valutazione positiva in sede di controllo analogo, per bandi a evidenza pubblica per soli titoli, senza possibilità di interferenza esterne. I nuovi assunti saranno anche una preziosa mano d’aiuto per i nostri vigili urbani nel contrasto alla sosta selvaggia e nelle tante altre attività di cui abbiamo necessità operative per migliorare la mobilità in città”.