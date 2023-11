Annunciato nuovo disservizio idrico a Catania: le aree coinvolte

Un nuovo disservizio idrico è stato annunciato per la città di Catania: ecco quali saranno le zone coinvolte dall'interruzione di servizio.

Un nuovo disservizio idrico è in arrivo per la città di Catania. Infatti, Sidra, una delle società di gestione delle risorse idriche attiva sul territorio etneo, l’ha reso noto tramite un avviso pubblicato sul proprio sito. In particolare, il disservizio riguarderà la giornata di lunedì 20 novembre, dalle ore 8.30 alle ore 16.30. Come annunciato, durante questa fascia oraria potrebbero verificarsi fenomeni di mancanza di acqua o di bassa pressione.

Nello specifico, le zone che saranno coinvolte dal disagio saranno le seguenti:

Quartieri San Giorgio e Fossa Creta , nello specifico area cittadina individuata da Stradale Cravone, Stradale San Giorgio, Viale Grimaldi, Viale Biagio Pecorino, Viale San Teodoro, Via Fossa Creta, Via Santa Maria di Nuovaluce, Via Vincenzo Zaccà e traverse limitrofe;

, nello specifico area cittadina individuata da Stradale Cravone, Stradale San Giorgio, Viale Grimaldi, Viale Biagio Pecorino, Viale San Teodoro, Via Fossa Creta, Via Santa Maria di Nuovaluce, Via Vincenzo Zaccà e traverse limitrofe; Area individuata da Viale Moncada, Viale Bummacaro, Stradale San Teodoro e traverse limitrofe;

e traverse limitrofe; Villaggio S. Agata nell’area individuata dalle vie Filippo Eredia e Giovanni Mercurio.

La motivazione comunicata da Sidra per il disservizio è legata alla sospensione dell’attività da parte di un fornitore terzo.