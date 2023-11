Stelle cadenti novembre 2023, arrivano le Leonidi: quando vederle

Stelle cadenti novembre 2023, è in arrivo lo sciame meteorico delle Leonidi: ecco quando vederle nel cielo.

Stelle cadenti novembre 2023: sono in arrivo le Leonidi, sciame meteorico tipico di questo periodo e che non manca mai di farsi ammirare verso la fine dell’anno. Si tratta di meteore tra le più veloci e ci sono dei giorni specifici per poterle vedere nelle condizioni migliori. Ecco di cosa si tratta e quando vedere le stelle cadenti novembre 2023.

Stelle cadenti novembre 2023: le Leonidi

Le stelle cadenti novembre 2023, come anticipato, sono rappresentate dalle Leonidi, sciame meteorico tra i più importanti. La loro origine deriva dalla Cometa Tempel-Tuttle e si manifestano sempre in questo periodo, vale a dire quando la cometa passa vicino al Sole.

L’origine del loro nome deriva dalla parte di cielo dalla quale avrebbero origine le Leonidi. Infatti, questo sciame avrebbe origine proprio nella costellazione del Leone.

Stelle cadenti novembre: quando vederle e picco

Come riportato in apertura, le Leonidi si manifestano sempre in questo periodo, tanto da essere indicate come le stelle cadenti novembre. Tuttavia, come per ogni evento astronomico, è possibile indicare un picco durante il quale dovrebbero essere più facilmente visibili.

Nel caso delle Leonidi, il giorno del picco corrisponde alla notte tra il 17 e il 18 novembre. A tal proposito, si dovrà aguzzare la vista a partire dall’imbrunire di venerdì 17 novembre e fino alle 6 del mattino del 18 novembre. Chiaramente, le condizioni migliori per vedere lo sciame prevedono una postazione in un luogo scarsamente illuminato, per una migliore visibilità del cielo stellato.

I prossimi eventi astronomici

E una volta passate le Leonidi, quali saranno i prossimi eventi astronomici? In realtà, non sarà necessario attendere troppo tempo, in quanto già il 20 novembre la Luna raggiungerà il primo quarto e si congiungerà con Saturno. Successivamente, entro novembre, la Luna proseguirà le congiunzioni con altri pianeti, come Giove e Urano, mentre il cielo si preparerà per accogliere le Pleiadi.