Tifosi armati attacanno bus della squadra avversaria: 3 denunce nel Catanese

Tifosi violenti contro il pullman degli avversari fermati dai carabinieri: 3 denunce nel Catanese.

Armati di passamontagna, bastoni e pietre, si sono scagliati contro il bus della squadra avversaria. È quanto successo domenica scorsa, a Paternò, in occasione del match di eccellenza tra la squadra rossoblu e il Modica. I carabinieri della compagnia di Paeternò hanno denunciato tre tifosi paternesi, di età compresa tra i 17 e i 20 anni, perchè responsabili di porto di armi od oggetti atti ad offendere, resistenza ed occultamento della targa dei propri motoveicoli.

Il match tra Paternò e Modica era già considerato a rischio scontri tra le tifoserie e fuori dal campo, già a partire dal primo pomeriggio, i tifosi paternesi si sono resi protagonisti del lancio di pietre al pullman della squadra ospite distruggendo 2 finestrini del mezzo. Fortunatamente, l’attacco non ha causato feriti.

I carabinieri hanno intercettato i 3 responsabili in via Arti e dopo un breve inseguimento li hanno bloccati.

Per i 3, sono scattate denunce e sanzioni per le violazioni al codice della strada, per oltre 2.500 euro.